Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте

Новости Беларуси. Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота. Эти кадры мы получили буквально полчаса назад из зала суда. Организаторы, исполнители и сообщники – все, кто был на скамье подсудимых, получили внушительные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вердикт – виновны в создании и руководстве экстремистским формированием, в публичных призывах к захвату государственной власти неконституционным путем и разжигании социальной вражды и розни. Главарю Юрию Зенковичу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Александр Федута и Григорий Костусев осуждены на 10 лет каждый.

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:

Этим же приговором Голубович Ольга и Кравчук Денис признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев каждому.