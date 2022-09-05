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Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте

05 сентября 2022 13:36
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Новости Беларуси. Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота. Эти кадры мы получили буквально полчаса назад из зала суда. Организаторы, исполнители и сообщники – все, кто был на скамье подсудимых, получили внушительные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте-1

Вердикт – виновны в создании и руководстве экстремистским формированием, в публичных призывах к захвату государственной власти неконституционным путем и разжигании социальной вражды и розни. Главарю Юрию Зенковичу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Александр Федута и Григорий Костусев осуждены на 10 лет каждый.

Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте-4

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:
Этим же приговором Голубович Ольга и Кравчук Денис признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев каждому.

Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте-7

Чтобы преступники предстали перед законом, сотрудниками правоохранительных органов был проведен ряд масштабных спецопераций. Следствие длилось больше года. Как итог – десятки томов уголовного дела.

# Судебная система Беларуси # общество # Юрий Зенкович # Александр Федута # Григорий Костусев # Михаил Ковалев # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Фотофакт

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