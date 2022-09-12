Лукашенко: «Стратегическая задача – расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко, заслушивая доклад о работе транспортного комплекса в условиях санкций, обозначил стратегическую задачу для гражданской авиации, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача – расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных и так далее.

При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов, не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Но цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для наших людей, чего бы нам это ни стоило.