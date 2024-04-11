Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Владимир Жариков, автолюбитель:

Первый раз за руль своего автомобиля я сел, когда появился ЗАЗ-968. Потом изучил весь советский автопром.

В 2019 году мне понравился автомобиль Geely. Вначале приобрел одну марку, откатался на ней 3 года, потом пересел на другую марку. Машина с характером, тяжело с ней иногда договориться, если не умеешь. Вторая жена, так сказать, автомобиль. Кстати, жена иногда ревнует.

Как летчики, так и любители автомобилей, всегда приветствуют, обходят ее, ритуал такой. Это же не определенное время ваш дом. Уважение к труду производителя. Это важно для исполнения желаний многих белорусов, важно и для экономики. Это большой плюс.