Прямой эфир

Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться

11 апреля 2024 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться-1

Владимир Жариков, автолюбитель:
Первый раз за руль своего автомобиля я сел, когда появился ЗАЗ-968. Потом изучил весь советский автопром.

В 2019 году мне понравился автомобиль Geely. Вначале приобрел одну марку, откатался на ней 3 года, потом пересел на другую марку. Машина с характером, тяжело с ней иногда договориться, если не умеешь. Вторая жена, так сказать, автомобиль. Кстати, жена иногда ревнует.

Как летчики, так и любители автомобилей, всегда приветствуют, обходят ее, ритуал такой. Это же не определенное время ваш дом. Уважение к труду производителя. Это важно для исполнения желаний многих белорусов, важно и для экономики. Это большой плюс.

Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться-4

Читайте также:

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры

# Автомобилестроение в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Бабушка добывала для партизан сведения, попала в руки фашистов, её пытали. «Незабытые истории»
11 апреля 2024 15:46

Бабушка добывала для партизан сведения, попала в руки фашистов, её пытали. «Незабытые истории»

Что делать при панической атаке? Вот 3 действенных метода, чтобы отвлечься
11 апреля 2024 14:33

Что делать при панической атаке? Вот 3 действенных метода, чтобы отвлечься

Александр Лукашенко и Марина Василевская направляются в Москву
11 апреля 2024 14:11

Александр Лукашенко и Марина Василевская направляются в Москву

Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики
11 апреля 2024 14:09

Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»
11 апреля 2024 14:01

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»

Будем видеть спичечный коробок – Лукашенко анонсировал запуск самого передового спутника
11 апреля 2024 13:53

Будем видеть спичечный коробок – Лукашенко анонсировал запуск самого передового спутника

«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения
11 апреля 2024 13:41

«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные
11 апреля 2024 13:38

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные

Беларусь – космическая держава. Вспоминаем самые яркие моменты на пути к мечте
11 апреля 2024 11:32

Беларусь – космическая держава. Вспоминаем самые яркие моменты на пути к мечте

Как избавиться от игромании? Магистр психологии рассказал о зависимости
11 апреля 2024 11:32

Как избавиться от игромании? Магистр психологии рассказал о зависимости

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси
11 апреля 2024 11:31

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси

«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости
11 апреля 2024 11:00

«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости