«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Если не «с места в карьер», то «со старта и сразу на высокой скорости». Этот «китаец», который буквально на глазах превращается в «белоруса», не вошел, не въехал, а просто ворвался в нашу повседневную жизнь. Это уже часть новейшей истории страны. И это во всех отношениях хорошая история.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Правильно сказали – это хорошая история. Это новое направление в промышленности РБ. Мы давно специализировались на производстве пассажирского транспорта, грузового, карьерного транспорта. Ну а Президент всегда говорил о легковом транспорте. Ну и наконец этот проект осуществился. Прошлый год был очень результативный: мы практически в 3 раза увеличили объемы производства. Соответственно, увеличили в 3 раза и продажи.

А это значит, что товар, сделанный на заводе под Жодино, стал по-настоящему народным. За эти годы удалось не только убедить белорусов в том, что китайское – значит качественное, но и сломать другие стереотипы.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Если в 2018 году мы начинали, и рынок б/у машин, европейских машин преобладал, а это марка была экзотическая, то наличие сейчас более 50 тысяч автомобилей – сейчас говорят, 50 тысяч не могут ошибаться, они голосуют своим кошельком, имеют пятилетний опыт эксплуатации. И в этом смысле я думаю, что его народным можно назвать, потому что я помню, в первые годы мне было очень сложно представить, когда на европейские марки в каждом гараже есть запчасти, а наш автомобиль являлся какой-то экзотикой.