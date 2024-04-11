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«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?

11 апреля 2024 16:22
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С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Если не «с места в карьер», то «со старта и сразу на высокой скорости». Этот «китаец», который буквально на глазах превращается в «белоруса», не вошел, не въехал, а просто ворвался в нашу повседневную жизнь. Это уже часть новейшей истории страны. И это во всех отношениях хорошая история.

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?-1

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Правильно сказали – это хорошая история. Это новое направление в промышленности РБ. Мы давно специализировались на производстве пассажирского транспорта, грузового, карьерного транспорта. Ну а Президент всегда говорил о легковом транспорте. Ну и наконец этот проект осуществился. Прошлый год был очень результативный: мы практически в 3 раза увеличили объемы производства. Соответственно, увеличили в 3 раза и продажи.

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?-4

А это значит, что товар, сделанный на заводе под Жодино, стал по-настоящему народным. За эти годы удалось не только убедить белорусов в том, что китайское – значит качественное, но и сломать другие стереотипы. 

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?-7

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Если в 2018 году мы начинали, и рынок б/у машин, европейских машин преобладал, а это марка была экзотическая, то наличие сейчас более 50 тысяч автомобилей – сейчас говорят, 50 тысяч не могут ошибаться, они голосуют своим кошельком, имеют пятилетний опыт эксплуатации. И в этом смысле я думаю, что его народным можно назвать, потому что я помню, в первые годы мне было очень сложно представить, когда на европейские марки в каждом гараже есть запчасти, а наш автомобиль являлся какой-то экзотикой.

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?-10

Виктория Корочкина, заместитель начальника отдела технического контроля и качества СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Как ни странно, продвижением, маркетинговым инструментом является сарафанное радио. Часто приходят покупатели в дилерский центр и уже конкретно знают, какой автомобиль они хотят. Потому что такой автомобиль есть у брата, свата, друга. Это наш народный проверенный автомобиль. На мой взгляд, все у нас получилось.

Верили ли мы? Да, конечно, были сомнения какие-то, потому что на рынке было много европейских брендов, с которыми нам приходилось конкурировать. Но сейчас вы видите результат.

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?-13

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# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Геннадий Свидерский

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