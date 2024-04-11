«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Чтобы получить такой результат, понадобились годы. История этого китайского производства на белорусской земле началась более десятка лет назад. Но ее самый яркий эпизод – под занавес 2017-го.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня думаем, какие у нас есть возможности для того, чтобы помочь вам, молодым людям, купить этот автомобиль. И не только молодым. Что у нас, среднего возраста и постарше богатые все? Нет. А автомобиль семье нужен. Поэтому мы будем думать, как вас поддержать. Думаю, что мы найдем очень хорошие варианты. Я уверен в этом.

И действительно, варианты были найдены. Финансовые рычаги при поддержке государства помогли сделать долгожданную, но дорогую покупку для каждой семьи более комфортной и привлекательной. И этот бонус оказался одним из главных слагаемых в формуле народности нашего авто.

Виктор Черный, начальник управления продаж СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Вы можете сами отследить, сколько сейчас на дорогах автомобилей Geely. По этому можно судить, народный он или не народный сегодня. А народность – это поддержка государственная: льготное кредитование, которое играет существенную роль при покупке автомобиля для клиента. В этом и есть народность – поддержка государства, развивающийся завод. Если проследить логистику компании Geely, это весь земной шар. Это китайский автомобиль, но на сегодня над этим китайским автомобилем работает половина Европы, не считая Азии.