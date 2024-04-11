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«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры

11 апреля 2024 16:31
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С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Чтобы получить такой результат, понадобились годы. История этого китайского производства на белорусской земле началась более десятка лет назад. Но ее самый яркий эпизод – под занавес 2017-го.

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры-1

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня думаем, какие у нас есть возможности для того, чтобы помочь вам, молодым людям, купить этот автомобиль. И не только молодым. Что у нас, среднего возраста и постарше богатые все? Нет. А автомобиль семье нужен. Поэтому мы будем думать, как вас поддержать. Думаю, что мы найдем очень хорошие варианты. Я уверен в этом.

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры-6

И действительно, варианты были найдены. Финансовые рычаги при поддержке государства помогли сделать долгожданную, но дорогую покупку для каждой семьи более комфортной и привлекательной. И этот бонус оказался одним из главных слагаемых в формуле народности нашего авто.

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры-9

Виктор Черный, начальник управления продаж СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Вы можете сами отследить, сколько сейчас на дорогах автомобилей Geely. По этому можно судить, народный он или не народный сегодня. А народность – это поддержка государственная: льготное кредитование, которое играет существенную роль при покупке автомобиля для клиента. В этом и есть народность – поддержка государства, развивающийся завод. Если проследить логистику компании Geely, это весь земной шар. Это китайский автомобиль, но на сегодня над этим китайским автомобилем работает половина Европы, не считая Азии.

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры-12

Насколько «машины-китайцы», собранные в Беларуси, действительно наши? Максимальная локализация производства – сегодня задача номер один. Высокую планку для машиностроителей вновь ставит Президент.

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры-15

Александр Лукашенко:
Пока я Президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти. Будем его совершенствовать, растить, обучать и так далее. Это достояние нашего белорусского человека. Мы это сделали и будем двигаться вперед. Большой путь нам еще надо пройти, чтобы не таскать комплектующие со всего мира и прежде всего из дружественного нам Китая. Спасибо им, что они помогли нам создать такое предприятие. Сейчас мы уже созрели к тому, чтобы делать автомобиль по максимуму белорусский.

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# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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