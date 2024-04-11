«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры
С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Чтобы получить такой результат, понадобились годы. История этого китайского производства на белорусской земле началась более десятка лет назад. Но ее самый яркий эпизод – под занавес 2017-го.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня думаем, какие у нас есть возможности для того, чтобы помочь вам, молодым людям, купить этот автомобиль. И не только молодым. Что у нас, среднего возраста и постарше богатые все? Нет. А автомобиль семье нужен. Поэтому мы будем думать, как вас поддержать. Думаю, что мы найдем очень хорошие варианты. Я уверен в этом.
И действительно, варианты были найдены. Финансовые рычаги при поддержке государства помогли сделать долгожданную, но дорогую покупку для каждой семьи более комфортной и привлекательной. И этот бонус оказался одним из главных слагаемых в формуле народности нашего авто.
Виктор Черный, начальник управления продаж СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Вы можете сами отследить, сколько сейчас на дорогах автомобилей Geely. По этому можно судить, народный он или не народный сегодня. А народность – это поддержка государственная: льготное кредитование, которое играет существенную роль при покупке автомобиля для клиента. В этом и есть народность – поддержка государства, развивающийся завод. Если проследить логистику компании Geely, это весь земной шар. Это китайский автомобиль, но на сегодня над этим китайским автомобилем работает половина Европы, не считая Азии.
Насколько «машины-китайцы», собранные в Беларуси, действительно наши? Максимальная локализация производства – сегодня задача номер один. Высокую планку для машиностроителей вновь ставит Президент.
Александр Лукашенко:
Пока я Президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти. Будем его совершенствовать, растить, обучать и так далее. Это достояние нашего белорусского человека. Мы это сделали и будем двигаться вперед. Большой путь нам еще надо пройти, чтобы не таскать комплектующие со всего мира и прежде всего из дружественного нам Китая. Спасибо им, что они помогли нам создать такое предприятие. Сейчас мы уже созрели к тому, чтобы делать автомобиль по максимуму белорусский.
Читайте также:
«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?
Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться
«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?