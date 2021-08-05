Начальник Жлобинского РОВД: трижды судимый уговаривал меня как начальника милиции сложить щиты и сдать город

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Немига, Мельникайте – исторический центр столицы. В годы оккупации место жестокой расправы евреев. Все плененные цифровым гетто пытаются захватить этот клочек земли. Ужас, но здесь снова пытаются хозяйничать под знаменами коллаборантов.

Юлия Хомич, блогер:

Когда вы под этой символикой выходите на улицы страны, вы тем самым просто очерняете память и подвиг нашего народа.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Недовольство вот этих людей обычно проявляется на знаковых центральных площадях – Независимости или Октябрьской. То есть там, где есть что-то из объектов, относящихся к выборам. Прекрасно это учитывая – к моим словам о том, какой опытный и коварный противник против нас, они собираются в месте, которое никак с выборами не связано. А это стела.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Координаторы этих протестов свою ставку сделали именно на Минск, потому что везде звучало, информация приходила из оперативных источников – захват власти, захват зданий администрации и так далее именно в Минске.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Видно, что реально заведенные головные группы, было видно, что это радикальные анархисты. Мы сталкивались с этими людьми уже неоднократно. Молодежь начала обходить, подниматься на высоты, на склон. Пытались всячески обойти, чтобы прорваться сюда. Со всех направлений идет приток граждан, абсолютно со всех. Тяжелой и бессонной эта ночь станет для силовиков. Даже в Минске их немного, но они в тельняшках.

Юрий Караев:

На том же экстремистском канале как-то радостно написали, что «ой, да мы их легко победим, у них всего лишь 1500 ОМОНа».

Андрей Хомич, командир группы взвода оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Вся толпа агрессивных направилась в нашу сторону. У нас было всего лишь три мобильные группы. Когда мы прибыли на площадь Независимости, четко понимали, что нас было мало, мы были последним рубежом. Звучат призывы. Вся белорусская милиция столицы. Беларусь атакуют по всему западному флангу – от Жлобина до Лиды.