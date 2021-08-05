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«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?

05 августа 2021 15:43
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-1

Учителя, врачи, молодые специалисты, члены избиркомов – соотечественники в одночасье для разъяренной толпы стали врагами. Это крайне негативные эмоции или все же четко спланированная спецоперация?

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-3

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Когда они увидели результаты, они даже похлопали, их они устраивали, но они не расходились.

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-5

В таких условиях начинается подсчет голосов. Избирательные участки напоминают Брестскую крепость. Идет прямая атака на школы и райисполкомы. Агрессивные граждане готовы захватывать урны и избивать людей. 

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-7

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Моя женщина была в одной из гимназий представителем. 9,10, 11 часов – звонка нет. В 12 часов ночи я набрал, задал вопрос: «Что случилось?» Они говорят: «Нашу гимназию окружили, не дают никому возможности выйти».

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-9

Сергей Калинник, начальник Советского РУВД Минска:
Поступали информация и сообщения, что ряд избирательных участков уже был заблокирован.

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-11

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Председателей участковых комиссий где-то приходилось вывозить с боем. В одной из школ директор школы сломала ногу, при этом ОМОН, участковые, патрульно-постовая имели задачу не провоцировать людей.

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-13

Польские мессенджеры назвали это слабостью власти. Дана команда: давите дальше, еще чуть-чуть – и режим падет.

Минск. Уручье. 196-я школа. Протоколы вывешены. Но беснующуюся толпу это уже не интересует.

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-15

Наталья Буркевич, директор средней школы № 196 Минска: 
Казалось знаете что? Как будто война началась. Они обрушились на двери школы так, они стучали так невероятно, кричали, ненормативная лексика. Я такое в своей жизни видела впервые. Я видела по телевизору, но я не думала, что у нас такое возможно.

Людей директор прячет в библиотеке. Это самое безопасное место. Свет не включают – в окна могут полететь коктейли Молотова.

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-17

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
Были блокированы наши выходы, входы. Не смогли выйти из администрации до 5 часов утра. Нам сказали выключить свет, отойти от окон, дабы не было никаких провокаций.

Участки для голосования – в осаде. А членов избиркомов эвакуирует спецназ.

«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?-19

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
Двери закрывали, не давали выходить. Под сопровождением сотрудников органов внутренних дел вывозили урны.

Наталья Буркевич:
Я понимала, что если они двери разобьют – агрессия была такая свирепствующая – я думаю, что никто бы нас не пощадил.

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60 % – это зеваки, которым интересно, что будет (здесь подробнее).

# Массовые беспорядки # Елена Ефимович # Виталий Леонович # Юрий Караев # Наталья Буркевич # Илья Кудрин # Наталья Воронова

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