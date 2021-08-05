«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Учителя, врачи, молодые специалисты, члены избиркомов – соотечественники в одночасье для разъяренной толпы стали врагами. Это крайне негативные эмоции или все же четко спланированная спецоперация?

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:

Когда они увидели результаты, они даже похлопали, их они устраивали, но они не расходились.

В таких условиях начинается подсчет голосов. Избирательные участки напоминают Брестскую крепость. Идет прямая атака на школы и райисполкомы. Агрессивные граждане готовы захватывать урны и избивать людей.

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:

Моя женщина была в одной из гимназий представителем. 9,10, 11 часов – звонка нет. В 12 часов ночи я набрал, задал вопрос: «Что случилось?» Они говорят: «Нашу гимназию окружили, не дают никому возможности выйти».

Сергей Калинник, начальник Советского РУВД Минска:

Поступали информация и сообщения, что ряд избирательных участков уже был заблокирован.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Председателей участковых комиссий где-то приходилось вывозить с боем. В одной из школ директор школы сломала ногу, при этом ОМОН, участковые, патрульно-постовая имели задачу не провоцировать людей.

Польские мессенджеры назвали это слабостью власти. Дана команда: давите дальше, еще чуть-чуть – и режим падет. Минск. Уручье. 196-я школа. Протоколы вывешены. Но беснующуюся толпу это уже не интересует.

Наталья Буркевич, директор средней школы № 196 Минска:

Казалось знаете что? Как будто война началась. Они обрушились на двери школы так, они стучали так невероятно, кричали, ненормативная лексика. Я такое в своей жизни видела впервые. Я видела по телевизору, но я не думала, что у нас такое возможно. Людей директор прячет в библиотеке. Это самое безопасное место. Свет не включают – в окна могут полететь коктейли Молотова.

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:

Были блокированы наши выходы, входы. Не смогли выйти из администрации до 5 часов утра. Нам сказали выключить свет, отойти от окон, дабы не было никаких провокаций. Участки для голосования – в осаде. А членов избиркомов эвакуирует спецназ.