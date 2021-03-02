Александр Лукашенко о визите в Сочи: «Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно» 

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

И материалы не готовили для этого.

Александр Лукашенко:

Да, даже в материалах у меня не было темы этой. Но откуда эта тема появилась? Когда мы задумали строить атомную станцию, и я тогда руководство России просил кредит – ну это естественная практика. Если Россия в Египте, там в Турцию какую, где-то в Венгрии что-то достраивают, в Китае строят – они дают кредит под эту станцию и потом этот кредит возвращается. Точно так и у нас. Во Вьетнаме они точно по этой схеме строили и строят атомные станции. И тогда я так по-дружески Путину говорю: слушай, если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные. Сколько мы сэкономили? Почему? Потому что наши рабочие – подешевле мы делали, тут логистика для того, чтобы перебросить определенные комплектующие и прочее. То есть это естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было. Все. Никаких никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно.