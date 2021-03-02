Александр Лукашенко о визите в Сочи: «Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно»
Новости Беларуси. Детали недавних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 2 марта стали предметом разговора на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Возвращаясь к темам встречи, глава государства отметил: диалог охватил все направления, по которым сегодня выстраиваются отношения между странами. В частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военно-технического сотрудничества. Меж тем, этот рабочий визит в Сочи породил немало фейков. Многое из того, что обсуждается сегодня в сети, Президент назвал враньем.
Например, не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы. Также не шла речь о предоставлении Беларуси российского кредита.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много вот сейчас, Роман, ты знаешь, писали и вякали по поводу кредитов. Никакой речи ни о каких кредитах… Даже речи не было об этом.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
И материалы не готовили для этого.
Александр Лукашенко:
Да, даже в материалах у меня не было темы этой. Но откуда эта тема появилась? Когда мы задумали строить атомную станцию, и я тогда руководство России просил кредит – ну это естественная практика. Если Россия в Египте, там в Турцию какую, где-то в Венгрии что-то достраивают, в Китае строят – они дают кредит под эту станцию и потом этот кредит возвращается. Точно так и у нас. Во Вьетнаме они точно по этой схеме строили и строят атомные станции. И тогда я так по-дружески Путину говорю: слушай, если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные. Сколько мы сэкономили? Почему? Потому что наши рабочие – подешевле мы делали, тут логистика для того, чтобы перебросить определенные комплектующие и прочее. То есть это естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было. Все. Никаких никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно.