Прямой эфир

Дмитрий Балаба о награждении бойцов Минского ОМОНа: «Была отмечена их постоянная ежедневная работа»

02 марта 2021 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 марта на базе Минского ОМОНа прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников столичной милиции, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.  

«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции

Дмитрий Балаба о награждении бойцов Минского ОМОНа: «Была отмечена их постоянная ежедневная работа»-1

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:  
Начальник Главного управления уделяет очень много внимания личному составу подразделения, постоянно приезжает, общается с личным составом, с офицерским составом, ставит задачи на предстоящий период. И сегодня состоялось также плановое награждение: из рук начальника ГУВД сотрудники получили очередные офицерские звания, а также была отмечена их постоянная ежедневная работа.  

Дмитрий Балаба о награждении бойцов Минского ОМОНа: «Была отмечена их постоянная ежедневная работа»-4

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:  
Пользуясь случаем, поздравили наших сотрудников с Днем милиции и пожелали – самое главное – крепкого здоровья, удачи и благополучия. И самые теплые слова поздравлений их семьям, потому что все эти награды, все эти звания это тоже и их заслуга. Это их любовь, их терпение, их забота и, самое главное – это их поддержка.  

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Балаба # Михаил Гриб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться
02 марта 2021 10:11

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться

Не спешите прятать тёплые вещи. Какая погода будет в Беларуси в первые выходные марта?
02 марта 2021 08:40

Не спешите прятать тёплые вещи. Какая погода будет в Беларуси в первые выходные марта?

На реке в Пинском районе подорвали лёд из-за угрозы разрушения моста
02 марта 2021 08:29

На реке в Пинском районе подорвали лёд из-за угрозы разрушения моста