Дмитрий Балаба о награждении бойцов Минского ОМОНа: «Была отмечена их постоянная ежедневная работа»

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома: Начальник Главного управления уделяет очень много внимания личному составу подразделения, постоянно приезжает, общается с личным составом, с офицерским составом, ставит задачи на предстоящий период. И сегодня состоялось также плановое награждение: из рук начальника ГУВД сотрудники получили очередные офицерские звания, а также была отмечена их постоянная ежедневная работа.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Пользуясь случаем, поздравили наших сотрудников с Днем милиции и пожелали – самое главное – крепкого здоровья, удачи и благополучия. И самые теплые слова поздравлений их семьям, потому что все эти награды, все эти звания это тоже и их заслуга. Это их любовь, их терпение, их забота и, самое главное – это их поддержка.