«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции

Новости Беларуси. За верность долгу и отличную службу. Утром 2 марта на базе минского ОМОНа прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников столичной милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время, чтобы встать в этот строй, молодые люди прошли очень серьезный квалификационный экзамен, однако настоящим испытанием для них стали последние месяцы. Несмотря на оказываемое давление извне, сотрудники милиции остаются верны родине и присяге.

Поздравить бойцов приехали представители госорганов, ветераны службы, а также представители общественных объединений.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Вручили государственные награды, также вручили и первые звания сотрудникам милиции. Также вручены очередные специальные звания сотрудникам милиции.