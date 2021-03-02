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«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции

02 марта 2021 08:02
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Новости Беларуси. За верность долгу и отличную службу. Утром 2 марта на базе минского ОМОНа прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников столичной милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции-1

В свое время, чтобы встать в этот строй, молодые люди прошли очень серьезный квалификационный экзамен, однако настоящим испытанием для них стали последние месяцы. Несмотря на оказываемое давление извне, сотрудники милиции остаются верны родине и присяге.

«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции-4

Поздравить бойцов приехали представители госорганов, ветераны службы, а также представители общественных объединений.

«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции-7

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Вручили государственные награды, также вручили и первые звания сотрудникам милиции. Также вручены очередные специальные звания сотрудникам милиции.

«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции-10

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Пользуясь случаем, я от всей души хочу поздравить своих коллег с праздником, с Днем белорусской милиции, пожелать им крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, во всех их начинаниях.

# Милиция Беларуси # общество # Михаил Гриб # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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