Новости по тегу #Максим Бутранец

В Брест проходят памятные мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В эти дни в городе над Бугом проходит патриотический форум Союзного государства. Город наполнен тематическими локациями, выставками, историческими реконструкциями.
От пограничного ведомства полковнику в отставке Василию Давжонку вручены подарки.
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