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Новости по тегу #Максим Бутранец

Рассвет, который помнит каждый: как в Бресте готовятся встретить 85-ю годовщину начала войны
21 июня 2026 17:05

Рассвет, который помнит каждый: как в Бресте готовятся встретить 85-ю годовщину начала войны

Люди с героической судьбой – 99-летнего ветерана поздравили с Днём пограничника
28 мая 2025 06:37

Люди с героической судьбой – 99-летнего ветерана поздравили с Днём пограничника

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём
12 марта 2024 17:21

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси
16 июня 2018 19:14

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси