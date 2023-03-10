«Если бы была возможность всё вернуть назад». В Беларуси задерживают причастных к экстремизму и терроризму

Белорусские спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. Усилить эту работу, напомним, поручил Александр Лукашенко после попытки теракта в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия проводятся по всей стране. На кадрах – свежие материалы, предоставленные оперативниками. По многим адресам правоохранители находят запрещенную символику. Доказательства причастности к противоправной деятельности и в мобильных телефонах. Многие из задержанных не скрывают, что придерживались деструктивных взглядов, а некоторые, как выясняется, и не собирались от них отказываться.

Листая видео в TikTok, я увидел у украинского военного красно-черный патч «Правого сектора». И решил его изготовить дома, после изготовления я носил его около двух месяцев, затем избавился от него, выкинув. Еще присутствовали мысли о том, чтобы пойти в территориальную оборону Украины.

Мне показалось, что за мной не придут, но на самом деле пришли. И сегодня я нахожусь в тюрьме. Люди, которые организовывали протесты, сбежали и находятся за границей. А я, как уже сказал, нахожусь в тюрьме. Если бы была возможность все вернуть назад, я бы никогда не допустил подобных действий. И, наверное, предостерег бы всех своих знакомых от подобных ситуаций.