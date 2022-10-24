Беларусь может подключиться к китайскому аналогу SWIFT – комментарий Нацбанка

Новости Беларуси. Мы выдержали санкции, но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Об этом 24 октября заявил Александр Лукашенко во время обсуждения ситуации в банковской сфере. На встречу приглашены председатель правления Нацбанка, первый вице-премьер, замглавы Администрации и помощник Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: мы выдержали санкции, но успокаиваться нельзя

В центре обсуждения – ряд ключевых вопросов, которые, в том числе на контроле главы государства. Особенно в нынешней обстановке, когда наша страна подверглась колоссальному санкционному шантажу. В продолжение темы сотрудничества в азиатском направлении журналисты поинтересовались у Павла Каллаура, как обстоят дела с подключением белорусских банков к китайскому аналогу SWIFT? Глава Нацбанка отметил, что весь процесс – дело среднесрочной перспективы.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Это сложный технический вопрос. Потому что на самом деле это внутренняя платежная система Китая, которая потихоньку расширяется до трансграничной системы. Это подключение в части среднесрочной перспективы, безусловно, должно состояться. Это правильно. Но нет надобности сейчас, в данный момент подключаться. И этот процесс технически непростой. Потому что, чтобы подключиться к системе другой страны, надо выполнить технические требования этой страны. В первую очередь по программному обеспечению. Да, этой работой мы занимаемся. Но это не имеет отношения сейчас к обеспечению сопровождения внешнеторговых сделок.