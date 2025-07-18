Какие профессии выбирают абитуриенты в 2025-м – рассказал министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Я хотел бы отметить, что структура приемов нашими учреждениями высшего образования полностью соответствует потребностям экономики. Каждый четвертый от приемных наших мест бюджетных – это будущие инженеры. Вторые по значимости – это педагоги. Порядка 3,9 тысячи педагогов мы планируем набрать будущих в 2025 году. Это медики. Порядка трех тысяч будущих медиков. Ну и, конечно, это агропромышленный комплекс. Вот это основной костяк специальности, который сегодня у нас.

До начала вступительной кампании 5-7 тысяч ребят были зачислены на целевую форму получения образования. Это более чем на тысячу больше, чем в прошлом году. Это говорит о хорошей востребованности данной формы подготовки у наших абитуриентов. Заказчик кадров с уверенностью смотрит в будущее, что он получит этого выпускника на свое предприятие, в свою организацию. Также порядка полутысячи ребят уже зачислено – это победители университетских олимпиад, которые проходили исключительно в региональных вузах. И мы видим, что эта цифра тоже существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Ну и, конечно, в настоящее время подала документы целая когорта ребят, которые являются победителями международных, республиканских олимпиад, областных олимпиад, медалистов, международных конкурсов, выпускники классов профессиональной направленности, которые также претендуют на поступление либо без экзаменов, либо вне конкурса. И таких ребят тоже где-то порядка 4,5 тысячи. То есть та задача, которую ставил перед нами Президент – увидеть каждого, набрать мотивированных, никого не потерять, но при этом обеспечить прозрачность вступительной кампании – она выполняется в полной мере.