«Хотите спасти свою жизнь – нужно вакцинироваться». Какая часть бюджета уходит на здравоохранение?

Новости Беларуси. Минск подводит итоги 2021-го. Год был непростой, но белорусы этого в основном не прочувствовали. Сады, школы строились, зарплаты росли, пособия выплачивались, цены не шокировали, людей лечили, праздники не отменяли, за здоровьем следили, спорт развивали, идеологию поднимали. В этом году представители власти стали еще ближе к людям, в том числе руководители городской администрации, а значит, в этом диалоге задачи и проблемы решались быстрее. О том, чего удалось достичь, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Екатерина Забенько, ведущая:

Одной из резонансных тем в прошлом году было здоровье минчан, наше здравоохранение не только противостояло пандемии, но и успешно развивалось в части реконструкции новых корпусов, закупки оборудования, в частности закупки аппаратов подачи кислорода. За счет чего была такая возможность?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Начнем с того, что средства, которые город предусматривал на медицину, изначально для нашего бюджета являются одной из самых больших составляющих в затратной части бюджета Минска. Соответственно, обновление системы здравоохранения – это не только ковидная ситуация, это плановые вещи, которые так или иначе мы прогнозировали. И их реализовываем, будь то сложная эпидемиологическая ситуация, либо какое-то затишье. Что касается непосредственно борьбы с ковидом, то, конечно, нашли те, скажем, назовем их узкие места в нашем здравоохранении, именно в материальном обеспечении, которые необходимо закрывать сию минуту. Одно из первых таких мест – это модернизация кислородного хозяйства нашего города. Больницы, у которых корпуса используются в лечении ковида в период подъема заболевания, мы должны модернизировать и все их оснастить кислородом. Эта та задача, которая решается городом, можно сказать, сию минуту. Средства на эти работы предусмотрены тем, что бюджет Минска изыскал дополнительные возможности. Мы получили в бюджет сверх плана определенные средства, сколько по итогу года – это будет понятно через какой-то период времени, но уже можно сказать, что, в принципе, практически все излишки пошли так или иначе на работу, направленную на ликвидацию или минимизацию последствий борьбы с ковидом. Екатерина Забенько:

Мы знаем, что вы один из первых и вакцинировались, и уже ревакцинировались, и бывали в красных зонах. Часто встречаетесь с трудовыми коллективами, какие находите слова, чтобы убедить людей защититься от коронавируса?

Артем Цуран:

На самом деле здесь много слов говорить-то и не надо. Особенно в тот период, когда мы побывали на так называемом четвертом пике заболевания, на четвертой волне. В городе она была достаточно ярко выражена, скажем прямо. В коллективе находились 1-2 человека, которые переболели, и были люди в достаточно тяжелых формах. И на фоне таких примеров всегда противопоставляются негативным течениям болезни те люди, которые вакцинированы, у которых содержатся достаточные титры антител для того, чтобы противопоставлять тем, кто не вакцинирован. Соответственно, основное: хотите спасти свою жизнь – нужно вакцинироваться. Екатерина Забенько:

Уже пошел процесс проще. Люди поняли, что такое вакцинация. По сравнению с первым периодом, когда эта вакцина стала доступна.