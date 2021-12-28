Прямой эфир

«Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Об этом Владимиру Путину рассказали в институте им. Гамалеи

28 декабря 2021 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопрос о прогнозе развития ситуации с пандемией и о борьбе с новыми и уже существующими штаммами коронавируса поставил Президент Беларуси во время неформальной встречи глав государств СНГ. Напомним, 28 декабря она проходит в Санкт-Петербурге.  

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России – подробности здесь.  

Свой вопрос о прогнозе развития ситуации Александр Лукашенко задал главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой, которая на саммите выступала с докладом.  

«Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Об этом Владимиру Путину рассказали в институте им. Гамалеи-1

Владимир Путин, президент России:  
Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи. Они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий.  

# Коронавирус # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Анна Попова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр
28 декабря 2021 14:13

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр

«Хотите спасти свою жизнь – нужно вакцинироваться». Какая часть бюджета уходит на здравоохранение?
28 декабря 2021 14:12

«Хотите спасти свою жизнь – нужно вакцинироваться». Какая часть бюджета уходит на здравоохранение?

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России
28 декабря 2021 14:10

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России