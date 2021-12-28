«Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Об этом Владимиру Путину рассказали в институте им. Гамалеи

Новости Беларуси. Вопрос о прогнозе развития ситуации с пандемией и о борьбе с новыми и уже существующими штаммами коронавируса поставил Президент Беларуси во время неформальной встречи глав государств СНГ. Напомним, 28 декабря она проходит в Санкт-Петербурге.

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России – подробности здесь.

Свой вопрос о прогнозе развития ситуации Александр Лукашенко задал главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой, которая на саммите выступала с докладом.