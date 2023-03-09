«На Западе устают от темы войны». Почему Зеленского не захотели видеть на «Оскаре»? Обсудили с Азарёнком
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Президент Зеленский гнида», – сказал глава государства. И это действительно так. Сегодня была новость, что эта гнида хотела выступить на церемонии вручения «Оскара». Отказали. Значит не хотят эту гниду там видеть.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Он надоел уже, суется везде. Во-первых, на Западе устают от темы войны. Мы это видим по всему, нарастает раздражение. Уже уличные акции протеста сдерживать и игнорировать, что важно, невозможно. Не хватит пальцев на руке, чтобы пересчитать страны, где эти акции идут. И акции масштабные. В Германии уже серия акций, в Словакии. Мы здесь не идеализируем, мы прекрасно понимаем западную систему псевдодемократии, что они максимально будут пытаться гнуть свою линию, как сказала Бербок, невзирая на мнение своих граждан. Но вместе с тем уже полностью игнорировать это нельзя. Даже в условиях этой манипулятивной олигархической системы, которая существует в Западной Европе и США. И когда на этом фоне еще в очередной раз вылазит Зеленский… А он у людей уже с чем ассоциируется? С разворовыванием средств, что их деньги, налогоплательщиков тратят на его войну. Он ассоциируется с безобразным поведением псевдобеженцев украинских. Мы видим, что и в Польше говорят вернуть эти деньги, которые им когда-то выплатили, они незаконно получили в Польше, а потом поехали в другие страны ЕС. Весь этот негатив сдерживать уже невозможно.
Григорий Азаренок:
Варшава, Азаров, мы все ваши адреса знаем, поэтому готовьтесь. После этого заявления там истерика у нацистского режима украинского. Там его представитель Подоляк, Данилов с ума сходит... Гордон у них главный пропагандист начал матами орать.
Вадим Гигин:
Нет, какой Гордон у них главный. Они же рвут друг у друга. Все в этом режиме друг друга ненавидят, потому что там идет конкуренция, схватка внутренняя. Но здесь важна оценка Зеленского – гнида. Я такие же схожие оценки слышал со стороны квнщиков, которые когда-то играли или имели отношение к российскому шоу-бизнесу, такие характеристики в отношении Зеленского. Потому что это человек очень сложный. Президент дал характеристику и она подходит в данном случае. Еще раз говорю, его бывшие коллеги так же его характеризовали. Теперь в отношении беглых и организаторов провокаций против Беларуси. Вы нарушили все законы по нам. Неужели вы рассчитываете на то, что не будет никакого обратного ответа? На что вы рассчитывали? Что Беларусь поддастся на это, влезет к вам в вашу ловушку? Они какие-то глупые. Они все время нашего Президента как-то ругают, но он вас обыграл много раз. В том числе в 2020 году. Какие были характеристики в отношении всего нашего режима, нашей модели развития, лично Президента, силовиков, журналистов? Кто победил? Мы победили. И будем побеждать, именно сохраняя спокойствие, выдержку. Именно так, как Президент это говорил.
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