«На Западе устают от темы войны». Почему Зеленского не захотели видеть на «Оскаре»? Обсудили с Азарёнком

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин. Григорий Азаренок, СТВ:

«Президент Зеленский гнида», – сказал глава государства. И это действительно так. Сегодня была новость, что эта гнида хотела выступить на церемонии вручения «Оскара». Отказали. Значит не хотят эту гниду там видеть.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Он надоел уже, суется везде. Во-первых, на Западе устают от темы войны. Мы это видим по всему, нарастает раздражение. Уже уличные акции протеста сдерживать и игнорировать, что важно, невозможно. Не хватит пальцев на руке, чтобы пересчитать страны, где эти акции идут. И акции масштабные. В Германии уже серия акций, в Словакии. Мы здесь не идеализируем, мы прекрасно понимаем западную систему псевдодемократии, что они максимально будут пытаться гнуть свою линию, как сказала Бербок, невзирая на мнение своих граждан. Но вместе с тем уже полностью игнорировать это нельзя. Даже в условиях этой манипулятивной олигархической системы, которая существует в Западной Европе и США. И когда на этом фоне еще в очередной раз вылазит Зеленский… А он у людей уже с чем ассоциируется? С разворовыванием средств, что их деньги, налогоплательщиков тратят на его войну. Он ассоциируется с безобразным поведением псевдобеженцев украинских. Мы видим, что и в Польше говорят вернуть эти деньги, которые им когда-то выплатили, они незаконно получили в Польше, а потом поехали в другие страны ЕС. Весь этот негатив сдерживать уже невозможно.