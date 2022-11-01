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«На каждом из объектов ведутся работы». 228 домов Минска отремонтируют за 2022-й – сколько зданий уже готово?

01 ноября 2022 14:56
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Новости Беларуси. С начала 2022 года капитальный ремонт завершился в 112 жилых домах Минска, сообщили в программе «Столичные подобности» на СТВ.

«На каждом из объектов ведутся работы». 228 домов Минска отремонтируют за 2022-й – сколько зданий уже готово?-1

Их общая площадь – более 500 тысяч квадратных метров. В рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» ведутся плановые работы. Они выполняются согласно срокам. Еще до конца года запланировано отремонтировать и сдать 116 объектов.

«На каждом из объектов ведутся работы». 228 домов Минска отремонтируют за 2022-й – сколько зданий уже готово?-4

Марина Толстик, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:
В настоящее время на каждом из объектов ведутся работы, где-то уже завершаются, ведется подготовительный этап к сдаче объектов в эксплуатацию. Сегодня уже в полном объеме по всем объектам на 2023 год разработана проектная документация, часть из которой отправлена на завершающий этап для прохождения экспертизы в соответствующие органы.

В работе задействованы все районы столицы. Больше всего отремонтируют домов в Заводском, Фрунзенском, Партизанском и Первомайском районах.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Марина Толстик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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