На военные учения призывают 200 тысяч поляков. К чему готовится Варшава? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя».
Кратко об основных информационных трендах – в нашем видеоматериале.
Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя».
Кратко об основных информационных трендах – в нашем видеоматериале.
Смотрите программу «Неделя» завтра, 18 декабря, в 19:30 на СТВ.
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