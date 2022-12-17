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На военные учения призывают 200 тысяч поляков. К чему готовится Варшава? Анонс программы «Неделя»

17 декабря 2022 14:26
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Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя».   

Кратко об основных информационных трендах – в нашем видеоматериале.  

На военные учения призывают 200 тысяч поляков. К чему готовится Варшава? Анонс программы «Неделя»-1

Смотрите программу «Неделя» завтра, 18 декабря, в 19:30 на СТВ.   

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# Международная политика # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Константин Герцев # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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