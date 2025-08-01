В МВД напомнили об ответственности за хулиганство на железной дороге

Кроме размещения посторонних предметов на рельсах, били стекла в подвижном составе, повреждали средства сигнализации, централизации и блокировки. В 11 случаях виновными оказались несовершеннолетние. А ведь забавы детей могут обернуться бедой, штрафом и уголовной ответственностью.

Геннадий Ворсо, начальник управления общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси:

Двое восьмиклассников установили камни на путях железнодорожного переезда в Крупском районе. Это стало причиной экстренного торможения пассажирского поезда «Минск-Витебск». Личности подростков были установлены сотрудниками милиции. В июле подобные противоправные шалости участились. Зарегистрировано 11 фактов. Во всех случаях применялось экстренное торможение, позволившее избежать крушения состава и жертв. Большинство подобных происшествий зарегистрировано в сельской местности. Их увеличение связано в первую очередь с большим количеством свободного времени, появившемся во время летних каникул у подростков, оставленных без присмотра.

За размещение на путях посторонних предметов грозит штраф до 420 рублей, повреждение рельсов или других путевых объектов обойдется наказанием в размере до 2 100 рублей. Если же суд усмотрит в подобных действиях хулиганство, можно получить до 10 лет лишения свободы. В том случае, когда дети-правонарушители не достигли возраста административной либо уголовной ответственности, к ней привлекут их родителей.