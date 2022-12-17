Журналистика на буксире, или как спасатели выручили команду СТВ

Новости Беларуси. Непогода сегодня, 17 декабря, доставила неудобств и нашей съемочной группе, но все закончилось благополучно – репортерам подставили плечо сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живописная, но непредсказуемая зима задержала в дороге не только нашу журналистскую команду, но и других водителей – машины попросту застряли в снегу. В течение 10 минут на помощь пришли спасатели и умело помогли выбраться из снежной ловушки.