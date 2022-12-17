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Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнился год

17 декабря 2022 14:22
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Новости Беларуси. Пример для сверстников и гордость родителей. Военно-патриотический клуб «Доблесть» отмечает свою первую годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнился год-1

Ровно год назад в войсковой части 3310 начали готовить новое поколение патриотов. А сегодня они уже получают курсантские погоны и награды. Родителям отличившихся школьников – благодарственные письма. Уникальный опыт военно-медицинской подготовки с малых лет сейчас получают более 2 000 мальчишек и девчонок.

По всей стране создано 89 патриотических клубов. Юные патриоты гордятся своим званием и в будущем готовы использовать все стимулы и возможности – с шестью баллами им можно поступать в профильный вуз без конкурсного испытания, а с отметкой семь и вовсе пройти без экзаменов.  

Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнился год-3

Анастасия Антонова, воспитанница военно-патриотического клуба «Доблесть»:
Я очень рада, что попала сюда, потому что нашла себе новых друзей. Каждую субботу здесь проходит четыре урока. Первые три – это топография, строевая, рукопашный бой, и еще один урок, который посвящается нашей Родине.

Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнился год-5

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
В рамках нынешнего мира неопределенности, детского максимализма все эти ребята работают на личный позитив, то есть среди них нет тех, кто совершает правонарушения и так далее. Это очень здорово и это в точку. Как военные говорят, в десятку.

Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнился год-7

В ближайшее время в военно-патриотических клубах страны немного усовершенствуют учебную программу. В частности, планируется усилить интеллектуальную составляющую. Ожидается, что дополнительно ребята будут заниматься авиамоделированием и роботостроением.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Николай Башко

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