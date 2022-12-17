Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнился год

Новости Беларуси. Пример для сверстников и гордость родителей. Военно-патриотический клуб «Доблесть» отмечает свою первую годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно год назад в войсковой части 3310 начали готовить новое поколение патриотов. А сегодня они уже получают курсантские погоны и награды. Родителям отличившихся школьников – благодарственные письма. Уникальный опыт военно-медицинской подготовки с малых лет сейчас получают более 2 000 мальчишек и девчонок.

По всей стране создано 89 патриотических клубов. Юные патриоты гордятся своим званием и в будущем готовы использовать все стимулы и возможности – с шестью баллами им можно поступать в профильный вуз без конкурсного испытания, а с отметкой семь и вовсе пройти без экзаменов.