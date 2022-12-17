В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике

Новости Беларуси. В Бресте зажгла огни главная елка города, а еще жители выбрали талисман наступающего года Кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финал вышли 10 пушистых домашних любимцев, а в голосовании за лучшего поучаствовали свыше 11 тысяч жителей Бреста.

Выбор публики разделился между питомцами по кличке Тузик и Робин. До последней минуты они шли в рейтинге предпочтений ноздря в ноздрю. Кролик необычной львиноголовой породы живет в семье Нахайчук, а вот его рыжий собрат – в новоиспеченной семье Баженовых. Пара поженилась в день открытия елки в Бресте и поприветствовала горожан со сцены.

Алеся Баженова, владелица кролика-талисмана:

Нашего питомца зовут Робин. Появился в нашей уже семье год и четыре месяца назад как подарок на день рождения.

Игорь Баженов, владелец кролика-талисмана:

Очень сильно похож на меня. Вредничает, все кусает, все грызет. И целуется много.

Алеся Баженова:

Сами животные игривые, ласковые, добрые. Поэтому я надеюсь и желаю всему городу Бресту и всем его жителям того же – чтобы год был спокойным, но в то же время веселым. И у каждого случались какие-то неожиданные и приятные события в этом году.

Тысячи огней зажглись на главной елке Бреста. В 2022 году выбор пал на искусственный экземпляр. Это помогло сохранить как минимум 200 живых елей.

На площади развернулась рождественская ярмарка с теплыми и сладкими угощениями, а также появились гигантские световые фигуры и яркие праздничные фотозоны. Статус модной столицы Беларуси Брест подтвердил модным показом меха.

Новогоднее настроение есть, нас радует погода – снежок. Появляется сразу настроение. Город просто невероятно красиво украшен.

– Нам нравится елка. Очень классная!

– Что особенно нравится?

– Как выступают – очень красиво!

– И шарики красивые.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Год, несмотря ни на что, был удачным годом – годом созидания, строительства, мирным годом. Я не сомневаюсь, что следующий год будет не менее успешным, чем этот. Вот почему мы стараемся украшать наш город каждый год по-новому. Мы ищем новые формы. Я не сомневаюсь, что хорошее новогоднее настроение будет способствовать нашему дальнейшему развитию.

С наступающим Новым годом!