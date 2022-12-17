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В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике

17 декабря 2022 13:46
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Новости Беларуси. В Бресте зажгла огни главная елка города, а еще жители выбрали талисман наступающего года Кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финал вышли 10 пушистых домашних любимцев, а в голосовании за лучшего поучаствовали свыше 11 тысяч жителей Бреста.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-1

Выбор публики разделился между питомцами по кличке Тузик и Робин. До последней минуты они шли в рейтинге предпочтений ноздря в ноздрю. Кролик необычной львиноголовой породы живет в семье Нахайчук, а вот его рыжий собрат – в новоиспеченной семье Баженовых. Пара поженилась в день открытия елки в Бресте и поприветствовала горожан со сцены.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-4

Алеся Баженова, владелица кролика-талисмана:  
Нашего питомца зовут Робин. Появился в нашей уже семье год и четыре месяца назад как подарок на день рождения.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-7

Игорь Баженов, владелец кролика-талисмана:  
Очень сильно похож на меня. Вредничает, все кусает, все грызет. И целуется много.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-10

Алеся Баженова:  
Сами животные игривые, ласковые, добрые. Поэтому я надеюсь и желаю всему городу Бресту и всем его жителям того же – чтобы год был спокойным, но в то же время веселым. И у каждого случались какие-то неожиданные и приятные события в этом году.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-13

Тысячи огней зажглись на главной елке Бреста. В 2022 году выбор пал на искусственный экземпляр. Это помогло сохранить как минимум 200 живых елей.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-16

На площади развернулась рождественская ярмарка с теплыми и сладкими угощениями, а также появились гигантские световые фигуры и яркие праздничные фотозоны. Статус модной столицы Беларуси Брест подтвердил модным показом меха.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-19

Новогоднее настроение есть, нас радует погода – снежок. Появляется сразу настроение. Город просто невероятно красиво украшен.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-22

Нам нравится елка. Очень классная!  
– Что особенно нравится?  
Как выступают – очень красиво!  
– И шарики красивые.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-25

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:  
Год, несмотря ни на что, был удачным годом – годом созидания, строительства, мирным годом. Я не сомневаюсь, что следующий год будет не менее успешным, чем этот. Вот почему мы стараемся украшать наш город каждый год по-новому. Мы ищем новые формы. Я не сомневаюсь, что хорошее новогоднее настроение будет способствовать нашему дальнейшему развитию.  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-28

С наступающим Новым годом!  

В Бресте выбрали пушистый талисман 2023 года и зажгли главную ёлку города. Эмоции жителей на празднике-31

Чтобы увидеть момент зажжения огней на главном символе Нового года, на площади собрались несколько тысяч горожан. Не помешал празднику даже сильный снегопад, который впервые с 2012 года сопроводил торжественный и символичный момент.  

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# Новый год # общество # Алеся Баженова # Игорь Баженов # Александр Рогачук # Фотофакт

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