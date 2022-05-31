«На уровне ДНК и может передаваться по наследству?» Психолог рассказала, от чего зависят биоритмы человека

Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Хронотип все-таки врожденный. Как правило, в течение жизни уже ничего с ним нельзя поделать. Нелли, давайте, может быть, определимся врожденное или приобретенное это качество?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Врожденное качество. Человека переделать, в принципе, нельзя из жаворонка в сову или из совы в жаворонка. Можно, конечно, постараться, но потерять на этом очень много энергии, сил и ресурсов. Тогда вопрос: зачем? Врожденное. Как рождаются сангвиниками, холериками, меланхоликами и флегматиками. Наталья Надольская:

А если врожденное, то тогда на уровне ДНК и может передаваться по наследству? Если родители были жаворонками, дети тоже? Нелли Куприянович:

Не обязательно. Бывает так, что родители – совы, дети – жаворонки. И, соответственно, наоборот. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Неужели как-то не меняется этот хронотип с течением времени? То есть, например, в школе я любила очень сильно поспать. В студенчестве я уже меньше начинаю спать – не до обеда, до 10-и часов утра. А вот, когда начинаю работать, график становится немножечко другой, хочется пораньше вставать. То есть неужели это все меняется?