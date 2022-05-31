«На уровне ДНК и может передаваться по наследству?» Психолог рассказала, от чего зависят биоритмы человека
Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Хронотип все-таки врожденный. Как правило, в течение жизни уже ничего с ним нельзя поделать. Нелли, давайте, может быть, определимся врожденное или приобретенное это качество?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Врожденное качество. Человека переделать, в принципе, нельзя из жаворонка в сову или из совы в жаворонка. Можно, конечно, постараться, но потерять на этом очень много энергии, сил и ресурсов. Тогда вопрос: зачем? Врожденное. Как рождаются сангвиниками, холериками, меланхоликами и флегматиками.
Наталья Надольская:
А если врожденное, то тогда на уровне ДНК и может передаваться по наследству? Если родители были жаворонками, дети тоже?
Нелли Куприянович:
Не обязательно. Бывает так, что родители – совы, дети – жаворонки. И, соответственно, наоборот.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неужели как-то не меняется этот хронотип с течением времени? То есть, например, в школе я любила очень сильно поспать. В студенчестве я уже меньше начинаю спать – не до обеда, до 10-и часов утра. А вот, когда начинаю работать, график становится немножечко другой, хочется пораньше вставать. То есть неужели это все меняется?
Нелли Куприянович:
Хочется пораньше вставать или необходимость такая?
Юлия Самусенко:
Хочется. Как-то не чувствуешь в этом особого дискомфорта.
Нелли Куприянович:
Я думаю, что здесь, скорее, условия жизни, обстоятельства располагают к тому, чтобы перестраиваться и делать свою жизнь более комфортной. Потому как, если, предположим, у человека работа предполагает ранний подъем, и он вынужден ходить на эту работу – ему придется перестраиваться. Но это против его природы. Я все-таки считаю, что нужно идти за своей природой. Основываясь на понимании своей природы, подбирать себе график работы и, соответственно, работу. Когда у женщины рождаются дети, к маленьким детям надо вставать часто ночью и рано утром, здесь помогают женщинам гормоны. Пока ребенок маленький, еще это на гормональном фоне после родов, плюс еще пока есть грудное вскармливание – все работает на то, чтобы женщина могла комфортно и, скажем так, качественно подрастить свое чадо.
«Это дает очень много энергии». Как смена деятельности влияет на хронотип и можно ли превратиться в сову из жаворонка – подробнее здесь.