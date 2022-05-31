«Это даёт очень много энергии». Как смена деятельности влияет на хронотип и можно ли превратиться в сову из жаворонка?

Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Три месяца назад кардинально поменялся образ жизни Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Наталья, вы считаете, хронотип влияет на характер человека? Вы прочувствовали это на себе?

Наталья Нос, не определила свой хронотип:

В общем, не совсем прочувствовала. Всю жизнь была жаворонком – ребенком, подростком, девушкой и молодой мамой. Мне легко всегда было вставать рано, сама просыпалась без будильника. Но всегда любила немножко хотя бы поспать днем, даже ребенком в пионерском лагере и школе. Для меня это не проблема – лечь и днем поспать. Дети обычно это не любят. Я любила всегда. В полдесятого начинала всегда уже зевать где бы я ни находилась – в театре, на концерте, в гостях. Все: «Наташа зевает. Наверное, полдесятого уже». Но буквально три месяца назад у меня поменялся кардинально образ жизни. Я стала работать дома. Моя деятельность связана с творчеством. Из меня, когда это творчество все прямо пошло. Наталья Надольская:

Поперло.

Наталья Нос:

Да, поперло. Я не хотела уже это слово произносить. Но оно именно так. Я понимаю, что не могу улечься: двенадцать, час, два и даже три, что для меня вообще несвойственно никогда было. Я не могла понять, мне даже как-то страшно: как это – в три часа ночи лечь спать? Сейчас я замечаю, что могу так поздно ложиться, потому что не могу улечься даже. Но при этом я просыпаюсь без будильника все равно рано. Не в шесть, но позже восьми никогда не сплю. Так я теперь не могу понять, я кто? Можем пропускать естественные потребности во сне Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Давайте попросим Ольгу прокомментировать ситуацию нашей героини, ее график.

Ольга Власова, врач-психиатр, сомнолог, младший научный сотрудник лаборатории психологии спорта РНПЦ спорта:

Судя по услышанной истории, с большой долей вероятности наша героиня жаворонок, который в данный момент очень увлечен чем-то интересным, что мешает ему спать вечером. Наталья Надольская:

Мне кажется, ему адреналин мешает, таким людям. Они просто на адреналине. Ольга Власова:

Это нормальная ситуация. Когда мы чем-то очень увлечены, можем пропускать свои естественные потребности во сне. Но что свидетельствует о том, что она жаворонок – это то, что даже когда она ложится спать достаточно поздно, просыпается рано без будильника. То есть свой собственный циркадный ритм все равно работает на ранее время. Потому что сова просыпалась бы часам к 12. «Сильно увлечены каким-то интересным творческим процессом»

Юлия Самусенко:

Наталья, как вы себя чувствуете, несмотря на такой ваш необычный график? Наталья Нос:

Хорошо. Юлия Самусенко:

Как самочувствие? Чувствуете себя бодрыми, полны сил? Наталья Нос:

Чувствую себя бодрой, да. Я даже какие-то препараты, которые принимала, таблетки – у меня раньше то это, то это болит – сейчас, нет. Только витамин D я принимаю по рекомендации врача и все, больше ничего. В принципе, я не могу сказать, что себя чем-то подбадриваю. Кофе пару чашечек я выпиваю. Но у меня всю жизнь низкое давление, 90 на 60 – это после пары чашек кофе. А так, в принципе, я чувствую себя хорошо.