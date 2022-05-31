«Опережаем многие страны Европы». В Беларуси зафиксирован рекордно низкий показатель младенческой смертности

Новости Беларуси. В Беларуси уделяют пристальное внимание вопросам сохранения здоровья и жизни детей. За последние пять лет почти на 43 % снизилась гибель детей при пожарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди других приоритетных направлений – защита прав несовершеннолетних, противодействие насилию, наркоторговле и потреблению наркотиков. К сохранению здоровья – особое внимание с первых минут жизни. Показатель младенческой смертности в стране рекордно низкий.

М аргарита Д евялтовская, заведующий лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ « М ать и дитя»: Младенческая смертность у нас составляет 2,6 на 1 000 родившихся живыми. Есть еще показатель неонатальной смертности. Это количество детей, которые умерли до месяца. По этому показателю мы относимся к восьми самым передовым странам мира. По младенческой смертности опережаем многие страны Европы, такие как Великобритания, Дания, Литва, Польша.

В то же время в Беларуси наблюдается тенденция к снижению количества детей, оставшихся без родителей. Только в 2021 году более сотни возвращены в родные семьи. В стране работает сеть замещающих семей: опекунские и приемные, а также детские дома семейного типа. Что позволило снизить за последние 7 лет количество интернатных учреждений в 2,5 раза.

Елена Симакова, главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Заслуга той профилактической работы, которая ведется по профилактике семейного неблагополучия. Прежде всего это право на проживание ребенка в родной семье, то есть сохранить родную семью для каждого такого ребенка. Как я говорила, количество лишений родительских прав за этот же период уменьшилось тоже в значительной степени, на 23 %. То есть родители в большей степени сами сохраняют свое право воспитывать своих детей.

В первый день лета Беларусь отметит Международный день защиты детей. По всей стране запланировано немало мероприятий. Не только празднично-развлекательных, но обучающих и профилактических.