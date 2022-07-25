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«Мне это нравится». В хозяйстве «Дзержинский-Агро» на жатве работают папа с дочкой

25 июля 2022 11:01
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Новости Беларуси. На уборку зерновых мобилизованы все силы. В Гомельской области в ней задействованы 85 семейных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нелегком труде хлебороба отцам помогают не только сыновья, но и дочери. В кабинах комбайнов рядом с мужьями есть и жены.  

«Мне это нравится». В хозяйстве «Дзержинский-Агро» на жатве работают папа с дочкой-1

В хозяйстве «Дзержинский-Агро» Речицкого района из 8 экипажей половина семейные. Николай Рудаков впервые работает на уборочной вместе с дочерью Викторией. В 2022 году она окончила школу, подала документы в политехнический колледж и решила провести лето с пользой.  

«Мне это нравится». В хозяйстве «Дзержинский-Агро» на жатве работают папа с дочкой-4

Виктория Рудакова, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Дзержинский-Агро»:  
Папе предложили новый комбайн, он согласился и решил, что позовет меня. Я, конечно же, согласилась, потому что мне это нравится. До этого я работала у нас в колхозе, помогала на зерносушильном комплексе, а теперь с папой на комбайне. Мне не сложно, потому что мне всегда папа помогает, я ему помогаю гаечки крутить, ключики подносить. Эмоции всегда положительные, всегда поднимается адреналин, когда начинается эта гонка.  

«Мне это нравится». В хозяйстве «Дзержинский-Агро» на жатве работают папа с дочкой-7

К началу жатвы хозяйство получило два новых комбайна. Одну из гомельских машин доверили семейному экипажу супругов Горбач, которые в 2021 году намолотили тысячу тонн зерна. Пара воспитывает двух детей и заработанные на жатве деньги планирует потратить на их подготовку к школе.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктория Рудакова # Николай Рудаков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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