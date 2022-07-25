«Мне это нравится». В хозяйстве «Дзержинский-Агро» на жатве работают папа с дочкой

Новости Беларуси. На уборку зерновых мобилизованы все силы. В Гомельской области в ней задействованы 85 семейных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нелегком труде хлебороба отцам помогают не только сыновья, но и дочери. В кабинах комбайнов рядом с мужьями есть и жены.

В хозяйстве «Дзержинский-Агро» Речицкого района из 8 экипажей половина семейные. Николай Рудаков впервые работает на уборочной вместе с дочерью Викторией. В 2022 году она окончила школу, подала документы в политехнический колледж и решила провести лето с пользой.

Виктория Рудакова, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Дзержинский-Агро»:

Папе предложили новый комбайн, он согласился и решил, что позовет меня. Я, конечно же, согласилась, потому что мне это нравится. До этого я работала у нас в колхозе, помогала на зерносушильном комплексе, а теперь с папой на комбайне. Мне не сложно, потому что мне всегда папа помогает, я ему помогаю гаечки крутить, ключики подносить. Эмоции всегда положительные, всегда поднимается адреналин, когда начинается эта гонка.