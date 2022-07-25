«Зерно без военных не вывезут». Почему даже здесь Запад хочет подставить Россию?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Создана ситуация, которая позволяет оказывать давление на РФ. Ведь во всем обвиняют Россию. Посмотрите на объем зерна из Украины. Не факт, что там 20 миллионов, как объясняют. Президент РФ что сказал? Там пять миллионов. Ведь никто не знает, сколько там зерна. Там новый урожай, но надо учитывать, что часть плодородной территории (больше 20 %) – это Херсонская область, Запорожская область. Житница Украины.

Кирилл Казаков, СТВ:

Уже России.

Сергей Дик:

То есть уже объем зерна, который гипотетически может поставить Украина на рынок, неизвестен. А кто сказал, что все те транспорты, которые будут вывозить из трех портов Украины зерно, спокойно прошествуют до Турции? А 400 плавучих мин, которые неизвестно где находятся, в каком порядке? Может, первый или третий корабль подорвется на этой мине. Это не факт. Тут много случайных составляющих, которые неизвестны.

Кирилл Казаков:

Не зря же от России подписывал министр обороны. Здесь как раз возникает военный вопрос. Даже зерно без военных не вывезут.