«На три-четыре дня может хватить спокойно». Как меньше времени тратить на приготовление пищи?
Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько нужно тратить вообще на готовку времени в день? Или вы готовите на несколько дней вперед?
Михаил Кожевников, все свободное время проводит у плиты, радуя кулинарными изысками свою невесту:
Странный вопрос. Нужно, мне кажется, всегда по желанию.
Ольга Шерснева:
Если по желанию, то я и мой муж сидели бы голодные, и мой ребенок тоже. Если по желанию, но все-таки нужно.
Михаил Кожевников:
Мне кажется, многие совершают ошибку, готовя каждый день еду из-под ножа. В принципе, я считаю, что можно сделать хорошую заготовку – два гарнира, курица, допустим, в разных вариациях. На три-четыре дня может хватить спокойно. То есть, если готовить на два-три дня, то это часа два-три максимум, мне кажется.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как не превратить готовку в рутину? Ведь очень часто, например, женщина заряжается и готовит каждый день. Приходится придумывать какие-то блюда – источник вдохновения иссякает, и запал тоже пропадает.
Михаил Кожевников:
Разнообразить и готовить вместе, я думаю, как бы в четыре руки.
Юлия Самусенко:
Может быть, экспериментировать, какие-то новые рецепты находить, блюда? Добавлять какие-то заморские травы, что-то такое интересное?
Михаил Кожевников:
Да, когда вас двое, в принципе, сложнее выгореть в этом.
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