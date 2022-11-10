«На три-четыре дня может хватить спокойно». Как меньше времени тратить на приготовление пищи?

Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько нужно тратить вообще на готовку времени в день? Или вы готовите на несколько дней вперед?