В Национальной библиотеке открылась выставка памяти митрополита Филарета

Владыка мог разговаривать с каждым человеком на близком и понятном ему языке. Люди разных возрастов, профессий, религиозных взглядов могли найти в его словах то, что поддерживает и укрепляет в стремлении двигаться к лучшему.

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы считаем, что библиотека – это пространство не только для получения информации, но и для общения. В том числе и духовного общения, диалога между церковью и нашими посетителями. Поэтому для нас большая честь стать площадкой. Долгие годы сотрудничества как с самой академией, так и с библиотекой Минской духовной академии. И сейчас мы подписываем соглашение о сотрудничестве, что является закономерным шагом в нашем долгом и тесном сотрудничестве. И хотим передать сертификат на 100 экземпляров книг из нашего обменно-резервного фонда.