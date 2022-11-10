Прямой эфир

В Национальной библиотеке открылась выставка памяти митрополита Филарета

10 ноября 2022 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Сердце милующее». В Национальной библиотеки Беларуси открыли выставку памяти митрополита Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Героя нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке открылась выставка памяти митрополита Филарета-1

Владыка мог разговаривать с каждым человеком на близком и понятном ему языке. Люди разных возрастов, профессий, религиозных взглядов могли найти в его словах то, что поддерживает и укрепляет в стремлении двигаться к лучшему.

В Национальной библиотеке открылась выставка памяти митрополита Филарета-4

Материалы, вошедшие в книжную и фотовыставку, напомнят белорусам об историческом и социальном призвании человека. Организаторы мероприятия, Национальная библиотека Беларуси и Минская духовная академия, подписали соглашение о сотрудничестве, что стало результатом многолетнего взаимодействия.

В Национальной библиотеке открылась выставка памяти митрополита Филарета-7

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Мы считаем, что библиотека это пространство не только для получения информации, но и для общения. В том числе и духовного общения, диалога между церковью и нашими посетителями. Поэтому для нас большая честь стать площадкой. Долгие годы сотрудничества как с самой академией, так и с библиотекой Минской духовной академии. И сейчас мы подписываем соглашение о сотрудничестве, что является закономерным шагом в нашем долгом и тесном сотрудничестве. И хотим передать сертификат на 100 экземпляров книг из нашего обменно-резервного фонда.

В Национальной библиотеке открылась выставка памяти митрополита Филарета-10

О жизни митрополита Филарета повествуют более 40 изданий и 18 сюжетных планшетов. Выставка продлится до декабря.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Оксана Книжникова # Митрополит Филарет # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся
10 ноября 2022 19:01

«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся

«О, хипстеры, новая культура, ОК-16, весело, клуб». Гигин рассказал, как нужно преподавать литературу в школе
10 ноября 2022 18:59

«О, хипстеры, новая культура, ОК-16, весело, клуб». Гигин рассказал, как нужно преподавать литературу в школе

Как улучшить интеграцию в социум детей с особенностями развития? Обсудили в Совете Республики
10 ноября 2022 18:56

Как улучшить интеграцию в социум детей с особенностями развития? Обсудили в Совете Республики