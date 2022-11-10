«Внимательно читаем этикетки». Чего в составе продуктов питания должно быть как можно меньше?

Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

От вас совет как от специалиста: на что обращать внимание при выборе продуктов питания?

Светлана Чернушевич, в восторге от мужчин-кулинаров:

Если это овощи, мясо – конечно, просто внешний вид и запах. Если это многокомпонентный продут, то очень внимательно читаем этикетки, потому что сейчас, к сожалению, много добавляется сахаров, соли. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Чего там не должно быть? «Е» огромное количество? Светлана Чернушевич:

Одна «Е» – другой рознь. Есть действительно опасные, есть менее опасные. Их всех в голове, к сожалению, не упомнишь. Из простого – поменьше сахара, соли. Вообще, чем короче состав, тем лучше, то есть чем меньше туда добавлено чего-то лишнего. Конечно, ты не будешь каждый раз ходить в магазины, читать этикетки. То есть достаточно несколько раз изучить какой-то перечень продуктов – все равно более-менее у тебя схожая корзина. Изучив несколько раз, в принципе, будешь складывать туда что-то одинаковое. Я за чтением этикеток провожу достаточно много времени, особенно иногда. Могу даже фотографировать, чтобы своим клиентам показывать. Иногда на меня сотрудники магазина смотрят странно. Наверное, думают, проверка пришла.