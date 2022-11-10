«Не потому что это ужасно вредно». По какому принципу посетители выбирают блюда в ресторанах и почему?

Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Чернушевич, в восторге от мужчин-кулинаров:

Изредка пользуюсь доставкой, но это прямо суперредко. Кафе, рестораны – да, хожу, не сказать, что очень часто, просто банально на это не хватает времени. При выборе того, что я закажу, например, склоняюсь к своим вкусовым предпочтениям. Также, чтобы я заказала какую-то картошку фри, например, или супервыжаренные вещи – не знаю, что должно случиться. Не потому что это ужасно вредно, мне уже не вкусно. То есть ты привыкаешь к определенному паттерну питания, какая-то фастфудная еда – это прямо мне невкусно.

Юлия Самусенко:

Вы интересуетесь составом, например, у официанта – что входит в этот салат?

Светлана Чернушевич:

Нет. В вопросах соблюдения какого-то правильного питания, не надо впадать в крайности. Когда человек запрашивает у официанта черновое меню, где указано из чего состоит – это такой звоночек, что уже у человека расстройство пищевого поведения, так называемая орторексия. Это уже перебор – то есть, когда он слишком переживает, что же там в тарелке лежит, не переберу я здесь калорий, не будет ли мне от этого плохо. То есть во всем нужна мера. Если ты пошел в кафе или ресторан, просто часть блюд – понимаешь, что это из моего рациона, часть – нет, и просто выбираешь какую-то позицию.

Юлия Самусенко:

Алексей, вы пользуетесь доставкой еды, например?