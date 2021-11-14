На стороне Польши стягивают большое количество военной техники. Что происходит сейчас на границе?

Новости Беларуси. Корреспондент Галина Буро продолжает работать на белорусско-польской границе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Она на прямой связи со студией.
Новости Беларуси. Корреспондент Галина Буро продолжает работать на белорусско-польской границе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Она на прямой связи со студией.
Илона Волынец, СТВ:
Какая сейчас обстановка у вас?
Галина Буро, корреспондент:
Сейчас люди в лагере уже начали готовиться к ночи. Они усиленно жгут костры, чтобы не замерзнуть, тем более что сегодня в течение всего дня моросит мелкий дождь, то есть к холоду добавилась еще и повышенная влажность. Люди сушат на кострах свою одежду, одеяла, кто-то готовит себе ужин из тех продуктов, которые гуманитарным грузом передали сюда неравнодушные белорусы. Равнодушной здесь остается лишь одна сторона – это польские силовики.
Илона Волынец:
В Telegram-каналах каждый день пишут о том, что беженцам удается прорвать колючую проволоку. Как на самом деле?
Галина Буро:
Да, действительно, небольшим группам беженцев все же удается прорваться на сопредельную территорию, но происходит это не в зоне палаточного лагеря, а на других участках границы, которые меньше охраняются польскими силовиками. И все равно многих беженцев поляки обратно вытесняют на белорусскую территорию.
Кстати, некоторые польские Telegram-каналы на эту ночь дают информацию, что якобы готовится масштабный прорыв границы беженцами. Этим они объясняют, что прямо сейчас происходит большое стягивание военной техники на стороне Польши, в том числе много водометов.