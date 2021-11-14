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На стороне Польши стягивают большое количество военной техники. Что происходит сейчас на границе?

14 ноября 2021 18:08
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Новости Беларуси. Корреспондент Галина Буро продолжает работать на белорусско-польской границе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Она на прямой связи со студией.  

На стороне Польши стягивают большое количество военной техники. Что происходит сейчас на границе?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Какая сейчас обстановка у вас?  

Галина Буро, корреспондент:  
Сейчас люди в лагере уже начали готовиться к ночи. Они усиленно жгут костры, чтобы не замерзнуть, тем более что сегодня в течение всего дня моросит мелкий дождь, то есть к холоду добавилась еще и повышенная влажность. Люди сушат на кострах свою одежду, одеяла, кто-то готовит себе ужин из тех продуктов, которые гуманитарным грузом передали сюда неравнодушные белорусы. Равнодушной здесь остается лишь одна сторона – это польские силовики.  

Илона Волынец:  
В Telegram-каналах каждый день пишут о том, что беженцам удается прорвать колючую проволоку. Как на самом деле?  

На стороне Польши стягивают большое количество военной техники. Что происходит сейчас на границе?-4

Галина Буро:  
Да, действительно, небольшим группам беженцев все же удается прорваться на сопредельную территорию, но происходит это не в зоне палаточного лагеря, а на других участках границы, которые меньше охраняются польскими силовиками. И все равно многих беженцев поляки обратно вытесняют на белорусскую территорию.  

Кстати, некоторые польские Telegram-каналы на эту ночь дают информацию, что якобы готовится масштабный прорыв границы беженцами. Этим они объясняют, что прямо сейчас происходит большое стягивание военной техники на стороне Польши, в том числе много водометов.  

На стороне Польши стягивают большое количество военной техники. Что происходит сейчас на границе?-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Илона Волынец # Фотофакт

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