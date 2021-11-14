На стороне Польши стягивают большое количество военной техники. Что происходит сейчас на границе?

Новости Беларуси. Корреспондент Галина Буро продолжает работать на белорусско-польской границе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Она на прямой связи со студией.

Илона Волынец, СТВ:

Какая сейчас обстановка у вас?

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас люди в лагере уже начали готовиться к ночи. Они усиленно жгут костры, чтобы не замерзнуть, тем более что сегодня в течение всего дня моросит мелкий дождь, то есть к холоду добавилась еще и повышенная влажность. Люди сушат на кострах свою одежду, одеяла, кто-то готовит себе ужин из тех продуктов, которые гуманитарным грузом передали сюда неравнодушные белорусы. Равнодушной здесь остается лишь одна сторона – это польские силовики.

Илона Волынец:

В Telegram-каналах каждый день пишут о том, что беженцам удается прорвать колючую проволоку. Как на самом деле?