На столе будет всё своё! Белорусский урожай даже может помочь в преодолении мирового голода

Новости Беларуси. Более ста стран мира покупают белорусские продукты питания, а выручка от экспорта продовольствия активно растет. Форум «Беларусь аграрная», стартовавший 28 сентября в Минске, подтверждает: ставка на АПК сделана не зря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голодать белорусам точно не придется: на столе будет все свое. Молоко, мясо, хлеб и крупы мы производим с запасом. Зерна намолочено больше, овощи аграрии убирают быстрее, чем в прошлом году. Результаты аграрной кампании оправдывают вложенные усилия. Даже соседям Беларусь может помочь в преодолении мирового голода. Ситуация на внешних рынках для наших компаний неплохая, спрос на отечественные продукты есть. Об аграрной независимости – наш следующий материал. За труд белорусским аграриям земля платит по заслугам. В полях в этом сезоне было жарко и плодотворно. И по хранилищам видно: природа старания оценила. Зерна намолочено на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2021 году. Выросла и урожайность. В хозяйствах уже заготовлено почти 70 % кормов от плана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Небывалый же урожай в этом году. Никогда такого не было. Но вот пошевелились, и есть результат. Пик прошли, но у нас в поле картошка не вся убрана. Ее немного осталось, но она не вся убрана. Капусту, морковь, свеклу убираем сейчас. Это тоже надо. Мы видим 11 миллионов 200 тысяч тонн зерна. Кукурузное, рапсовое и колосовых. С точки зрения питания у нас есть все – стратегические продукты. Соль есть. Всегда солят, в любое время. Сахар есть, хлеб есть. Ешь – не хочу. Значит, уже не умрем. То есть это у нас добывается, это наше. Лукашенко: в этом году больше 8 млрд денег мы можем получить только от продажи продовольствия. Подробности.

Даже высокие показатели не позволяют аграриям расслабляться. Специфика работы на земле – непрерывность процесса. Вслед за жатвой внимания требует уборка плодов и овощей. Площади под них в этом году увеличены, но темпы уборки от этого не страдают. Главное – все не только качественно собрать, но и сохранить. В Оршанском районе баланс качества и количества вообще взяли за стратегию. Еще несколько лет назад эти угодья укладывались в сотни гектаров, теперь это несколько тысяч. Выращенное на полях сами же перерабатывают. В 2022 году площади здесь увеличили почти под все культуры. Морковные поля сразу на треть – до 30 гектаров. И уже заканчивают уборку.

Виктор Дубинец, и. о. главного агронома филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

В этом году погода такая засушливая была, но на данный момент, я считаю, эта урожайность хорошая. 250-280 центнеров, думаю, это достойный урожай по моркови будет. Смотреть уже по погодным условиям. Сейчас по-быстрому стараемся убрать. Пустили дополнительный комбайн. Еще один привезли, у соседей взяли на уборку моркови. Планируем на днях запустить второй комбайн, чтобы ускорить, и потом уже будем переходить на капусту.

Беларусь – страна аграрная. И этот эпитет давно никого не задевает, а в ситуации, когда без пропитания зимой могут остаться многие наши соседи по карте, даже придает уверенности в себе. Урожай-2022, к которому АПК шел на пределе возможностей и под пристальным взглядом Президента, закроет потребности белорусов и даст заработать на внешнем рынке. И тут санкциям, скорее всего, придется подвинуться – зарубежный аппетит сильнее. Экспорт сельскохозяйственной продукции за 7 месяцев этого года вырос на 26 %. В планах Минпрома к 2025 году увеличить производство мяса до 2 миллионов тонн. Именно продукция животноводства традиционно занимает значительную долю во внешних продажах. «На 34,6% выше уровня потребления». Сколько мясной и молочной продукции производят в Беларуси?