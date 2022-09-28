Прямой эфир

Экс-сотрудницу Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину приговорили к 8 годам лишения свободы

28 сентября 2022 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Восемь лет лишения свободы в условиях общего режима. Таков приговор по делу журналистки Ксении Луцкиной. Экс-сотрудница Белтелерадиокомпании признана виновной в попытке захвата власти неконституционным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-сотрудницу Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину приговорили к 8 годам лишения свободы-1

В августе 2020-го по собственной инициативе она вошла в так называемый координационный совет, где возглавила группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ. В те дни ставка делалась на подрыв работы предприятий, в том числе белорусских телеканалов. По данным следствия, Луцкина пыталась создать альтернативное медиа, а позже и министерство для трансляции информации протестной направленности. Главная цель – искажение реальных фактов и формирование у людей негативного отношения к органам власти.

Экс-сотрудницу Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину приговорили к 8 годам лишения свободы-4

После провала организации массовых забастовок журналистка, в отличие от других членов так называемого координационного совета, осталась в Беларуси. При этом продолжила готовить и редактировать тексты заявлений от имени радикалов. Ими заполняли различные интернет-ресурсы и Telegram-каналы. Фигурантка дела свою вину признала и заявила, что доверилась беглым экстремистам и той дезинформации, которую они тиражировали.

# Судебная система Беларуси # общество # Ксения Луцкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на абхазской земле встретился с Асланом Бжания
28 сентября 2022 16:46

Лукашенко на абхазской земле встретился с Асланом Бжания

Свежая клубника до первых морозов. Что ещё выращивают в этом хозяйстве Брестской области?
28 сентября 2022 15:32

Свежая клубника до первых морозов. Что ещё выращивают в этом хозяйстве Брестской области?

Азарёнок: очень хорошее предложение озвучил коллега Игорь Тур, глистогонное – всё-таки объявить у нас мобилизацию
28 сентября 2022 15:30

Азарёнок: очень хорошее предложение озвучил коллега Игорь Тур, глистогонное – всё-таки объявить у нас мобилизацию