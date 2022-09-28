Экс-сотрудницу Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину приговорили к 8 годам лишения свободы

Новости Беларуси. Восемь лет лишения свободы в условиях общего режима. Таков приговор по делу журналистки Ксении Луцкиной. Экс-сотрудница Белтелерадиокомпании признана виновной в попытке захвата власти неконституционным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе 2020-го по собственной инициативе она вошла в так называемый координационный совет, где возглавила группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ. В те дни ставка делалась на подрыв работы предприятий, в том числе белорусских телеканалов. По данным следствия, Луцкина пыталась создать альтернативное медиа, а позже и министерство для трансляции информации протестной направленности. Главная цель – искажение реальных фактов и формирование у людей негативного отношения к органам власти.