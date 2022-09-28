«На 34,6% выше уровня потребления». Сколько мясной и молочной продукции производят в Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусский экспорт продовольствия вырос на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За семь месяцев на внешних рынках реализовано продукции почти на 4,4 миллиарда долларов – 124 % к аналогичному периоду 2021 года.

Последнюю статистику озвучили 28 сентября в Минске на Международном форуме «Беларусь аграрная. Мясная ферма». Продукция животноводства традиционно занимает значительную долю во внешних продажах – более 60 %.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:

По производству мясной продукции мы производим 135 килограммов на одного человека. Это на 34,6 % выше уровня потребления. Конечно же, производство как молочной, так и мясной продукции дает нам экспортный потенциал. Наша страна сегодня держит планку лидера по экспорту молочной продукции. Мы являемся сегодня одними из лидеров по экспорту молочной продукции. Конечно же, из года в год растет и география поставок нашей продукции, потому что в первую очередь она качественная, безопасная.

Обладая значительным экспортным потенциалом, нужно учиться продавать с еще большей выгодой. Уроки предприимчивости также будут на этой площадке, где собрались настоящие профессионалы своего дела. Ставка на аграрное производство – государственный приоритет. И как не раз подчеркивал Президент Беларуси, вложения в землю должны приносить весомый результат для экономики.