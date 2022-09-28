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Лукашенко на абхазской земле встретился с Асланом Бжания

28 сентября 2022 16:46
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Новости Беларуси. Президент Беларуси побывал 28 сентября в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на абхазской земле встретился с Асланом Бжания-1

Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты и перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Аслан Бжания # Фотофакт

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