Лукашенко на абхазской земле встретился с Асланом Бжания

Новости Беларуси. Президент Беларуси побывал 28 сентября в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты и перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии.