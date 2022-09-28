Свежая клубника до первых морозов. Что ещё выращивают в этом хозяйстве Брестской области?

Новости Беларуси. Свежая белорусская клубника вплоть до октября и плантации пекинской капусты. Фермерские хозяйства осваивают новые виды продукции, которые способны заместить на рынке импортные, а еще выходят на качество, которое не уступает зарубежным продуктам в традиционных категориях. Например, в яблоках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Выращено в Беларуси» – репортаж Кристины Протосовицкой.

Владислав Маковский, главный агроном фермерского хозяйства:

Ягода не до конца еще созрела. Пару дней. Сорта у нас ремонтантные.

На календаре уже почти октябрь, а на полях не просто цветет, а спеет клубника. В открытом грунте и белорусском климате. В фермерском хозяйстве ремонтантная клубника заняла пять гектаров. Первый урожай собрали летом, а плодоносить кусты продолжают до сих пор. В этом и особенность – растение не уходит в спячку. Сегодня главное, чтобы не пришли резкие заморозки – не ниже минус трех. Владислав Маковский только окончил обучение на агронома. Молодой специалист отвечает за здоровье растений – листовая диагностика и витамины строго по расписанию.

Владислав Маковский:

Ремонтантными в Беларуси мало кто занимается. Довольно тяжелое выращивание. Но оно себя оправдывает. Она тверже, хрустящая. Аромат не тот. Ремонтантная клубника – своего рода маленький заводик, который приносит ягоду. Сбор клубники сейчас хоть и реже, но стабильно раз в три дня. Выбирают до 10 тонн. Расчет – получить не меньше 80. Дожди притормаживают созревание, но бабье лето в помощь. Конкуренция чувствуется на белорусском рынке, а вот в России ягода просто нарасхват.

Олег Левонюк, заместитель главы фермерского хозяйства:

Спрос есть. В Беларуси на сегодня спрос немножко слабоват. Может, немного не доверяют. Может, чего-то опасаются. Хочется, чтобы люди знали, что в Беларуси есть хорошая, качественная клубника, свежая, которая будет идти вплоть до первых морозов.

В фермерском хозяйстве на 200 гектарах стараются удовлетворить белорусский спрос на многое: и ранний картофель, и сливы, и малина, и голубика. Из года в год ассортимент меняют под рынок. Не белокочанной едины – освоили и пекинскую капусту. Если раньше на прилавках она была польской и украинской, теперь белорусская.

Владислав Маковский:

Единственное, что тяжело – это с удобрениями и препаратами. На белокочанную уйма зарегистрировано. А на пекинскую капусту надо подбирать самому. Это методом проб и ошибок делается. Так отличить, я, наверное, не отличу даже. У них все одинаковое, может, сорт только отличу. Я считаю, что можно выращивать и заменять.

Обеспечивать импортозамещение удается и по традиционным направлениям. Белорусские садоводы уже научились получать качество в тех же яблоках, превосходящее зарубежное.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В фермерских хозяйствах Беларуси наступила горячая пора. Подоспели и овощи, и фрукты. Например, в этом хозяйстве 12 сортов зимних яблок. Их закладывают сейчас на хранение, чтобы радовать белорусов своим продуктом на протяжении всего года.