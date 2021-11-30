Теперь есть стационарный медпункт и парикмахерская. Что нового в лагере на границе 30 ноября?
Новости Беларуси. Вывозной рейс Iraqi Airways из Минска в Эрбиль, который был запланирован на 30 ноября, отменен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы остаются в подвешенном состоянии. Большинство из них сконцентрировано в кризисном центре на белорусско-польской границе.
Что сейчас там происходит, узнаем у Сергея Шуманского.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодня день обещает быть довольно прохладным. Ночью температура опускалась примерно до -6, сейчас здесь тоже заметно ниже нуля. Шел снег. Если вчера была осень, то сегодня уже настоящая зима, и большинство беженцев пока предпочитают оставаться внутри в логистическом центре. Там, где тепло, комфортно.
Уже по традиции, по обычному распорядку дня, Красный Крест привез стандартные продуктовые наборы. Скоро их начнут выдавать беженцам. В ближайшее время ожидается горячая каша от военных, горячий чай. Автолавка тоже с минуты на минуту должна подъехать.
Что из нового появилось здесь сегодня – как 29 ноября уже анонсировали, открылся стационарный медицинский пункт. Это опять же связано с похолоданием. Так как помощь оказывалась беженцам в машинах скорой помощи, было не очень комфортно как беженцам, там и нашим белорусским медикам. Поэтому было решено перенести оказание этих медицинских услуг в помещение. Сегодня он заработал. Там будет работать две бригады медиков круглосуточно по-прежнему. Будет все необходимое оборудование для оказания экстренной помощи, в том числе кардиограф. И при случае, при необходимости обещают даже вызвать какую-то дополнительную бригаду из Гродно. По-прежнему обращаются около 200 человек к медикам с симптомами простуды.
Из каких-то таких новых моментов здесь вчера был организован пункт стрижки беженцев, он сразу же был довольно востребован. По подсчетам, подстрижено было около 90 человек. Наверняка сегодня стричь беженцев продолжат. Напомню, это делают специалисты из колледжа бытового обслуживания и сами беженцы, которые раньше у себя на родине работали парикмахерами, активно помогают. Поэтому, я думаю, никаких проблем не возникнет. Также продолжит свою работу полевая баня. Вчера там ажиотажа не было, все спокойно. Я думаю, сегодня так же все спокойно пройдет.