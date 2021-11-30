Теперь есть стационарный медпункт и парикмахерская. Что нового в лагере на границе 30 ноября?

Новости Беларуси. Вывозной рейс Iraqi Airways из Минска в Эрбиль, который был запланирован на 30 ноября, отменен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы остаются в подвешенном состоянии. Большинство из них сконцентрировано в кризисном центре на белорусско-польской границе. Что сейчас там происходит, узнаем у Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня день обещает быть довольно прохладным. Ночью температура опускалась примерно до -6, сейчас здесь тоже заметно ниже нуля. Шел снег. Если вчера была осень, то сегодня уже настоящая зима, и большинство беженцев пока предпочитают оставаться внутри в логистическом центре. Там, где тепло, комфортно. Уже по традиции, по обычному распорядку дня, Красный Крест привез стандартные продуктовые наборы. Скоро их начнут выдавать беженцам. В ближайшее время ожидается горячая каша от военных, горячий чай. Автолавка тоже с минуты на минуту должна подъехать.

Что из нового появилось здесь сегодня – как 29 ноября уже анонсировали, открылся стационарный медицинский пункт. Это опять же связано с похолоданием. Так как помощь оказывалась беженцам в машинах скорой помощи, было не очень комфортно как беженцам, там и нашим белорусским медикам. Поэтому было решено перенести оказание этих медицинских услуг в помещение. Сегодня он заработал. Там будет работать две бригады медиков круглосуточно по-прежнему. Будет все необходимое оборудование для оказания экстренной помощи, в том числе кардиограф. И при случае, при необходимости обещают даже вызвать какую-то дополнительную бригаду из Гродно. По-прежнему обращаются около 200 человек к медикам с симптомами простуды.