Не могут в полном объёме выполнить медицинские предписания. С какими проблемами беженцы обращаются к медикам?

Новости Беларуси. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Как всегда, могу сказать, что обращения есть. За ночь и текущие сутки 143 человека обратились за консультативной помощью. Шесть человек были доставлены в стационар, одна из доставленных в стационар – это молодая беременная женщина. Была угроза выкидыша, но после осмотра ее отпустили. Сегодня 11 человек находятся на стационарном лечении –это 8 детей и трое взрослых. Традиционно это вопросы, которые связаны прежде всего с организацией режима, переохлаждение, кашель, хрипы. А также обострения хронических заболеваний, которые уже дают о себе знать, потому что в таких условиях более трех недель люди находятся. И, безусловно, они не могут в полном объеме выполнить те медицинские предписания, которые ранее давали их врачи.