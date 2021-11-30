Алёна Родовская: беглую оппозицию не волнуют трупы на литовской границе, их страшно заботит референдум

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Вот уже полтора года беглая оппозиция пытается влиять на нашу информационную повестку из-за границы. Но их совершенно не волнуют трупы на литовской границе, их не волнует помощь, которую мы оказываем беженцам. Их страшно заботит другое событие, которое совсем скоро состоится в нашей стране, – референдум. И от этой мысли их и их кураторов просто бросает в дикую ярость. Вот мне часто говорят, что я объясняю очень доступно и понятно. Потому что я такой же человек, как и вы. Дорогие мои белорусы, важность и степень уникального события, как референдум, очевидна. Мы снова с вами будем писать историю, в которой будут звучать наши голоса, и именно мы с вами позаботимся о том, в какой стране будут жить наши дети. На следующей неделе представят на общественное обсуждение проект обновленной Конституции, и я не раз буду возвращаться к этой теме. Но там есть пункты, которые меня очень сильно меня интересуют. Но сегодня я хочу поговорить о том, почему этого события так боятся беглые и вновь начинают раскачивать общество. Получается, что они требовали перемен, но сама ситуация сложилась для них в корне неправильная. Все изменения предложил только один человек – столь ненавистный им Президент.

Алена Родовская:

За полтора года вся эта беглая тусовка не смогла вписаться в те политические изменения, которые происходят в Беларуси. Полтора года назад эти люди сбежали из страны, полтора года эти люди сидят на шее своих кураторов, и все их телодвижения никакой пользы ни для Америки и Евросоюза, ни вреда для нашей страны не приносят. При этом внутри себя они не могут договориться, постоянно какие-то грязные склоки и взаимные обвинения. И после этого они думают, что что-то могут предложить людям? Один развалил театр, который до сих пор собирает себя по крупицам, а вторая с одного содержания нашла новое и наслаждается женским счастьем, но никак ростом в политическом развитии и весе. Они предали и отказались от своей родины. И, как показывает время, все абсолютно зря. Разрушенные семьи, алкоголизм, лишние седые волосы и антидепрессанты. Им обещали, что настоящая победа именно такая. А это обман. И никто никогда ничего утраченного не возместит. Они сделали ставку и проиграли. Пока не проиграют вообще все, включая свою жизнь. Интересное с психиатрической точки зрения время. Не так ли?

Алена Родовская:

Ну а те, кого выводили на улицу? Я посмотрела специально кадры с летних митингов. У меня один вопрос. Ну хорошо, вы за перемены, вы хотите гражданской войны. А вы хотите, чтобы на войне, которая всегда случается за революцией, погиб, например, ваш муж или сын? Уверена, что многие ответят отрицательно. Но ни на секунду не задумались, что организаторы протестов считают: гибнуть вместо них должны другие, те, кто на митинги выходят. Опасно выходить с теми, кто не ценит жизнь – чужую. А ценит власть – свою. Помните об этом. При этом посади любого перед собой, погладь по голове и спроси о том, как страна живет, он, кроме лозунгов, ничего из себя сказать не сможет. «Мы против того, мы против сего, мы против этого». Потому что мало знать, как не надо, хорошо бы еще понять, как все же надо. Я вышла один раз на митинг с людьми, у которых не светлые лица, у которых мозолистые руки, которые тем летом приехали с разных уголков страны и сказали Президенту: «Мы с вами». Вышли не за власть для себя, а за возможность жить. Мы будем голосовать за обновленную Конституцию, потому что это наш ответ на вторжение в личную жизнь и ваши угрозы, это настроение общества и его ожидания. Дорогая оппозиция, если бы вы остались в Беларуси, мы бы, наверное, поговорили. Около 20 тысяч белорусских оппозиционеров, оказывается, прибыли в Польшу с лета 2020 года, сообщила вчера польская погранстража. Ну и бог с вами.