«На первых порах нас осуждал чуть ли не весь мир». Почему в Беларуси не было жёсткого локдауна и хорошо ли это?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Пандемия заставила миллионы людей по всему миру привыкать к удаленной работе. Многие даже так привыкли, что вошли во вкус: оборудовать рабочее место, устанавливать на компьютер необходимые программы. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Одеваться для видеоконференции. Наталья Надольская:

Совершенно верно. Соблюдать дресс-код в собственной квартире, хотя бы, да, на время видеоконференции. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Миллионы людей по всему миру работают теперь из дома. Они перестали ездить на общественном транспорте, собираться большими группами. Как вы, в принципе, относитесь к работе на удаленке? Сказывается ли она как-то на результате?

Екатерина Дорофеева, общественный деятель, юрист, блогер:

В моем, например, случае и до пандемии могла. У меня такая деятельность, что я могла себе позволить свободный график, скажем так. И необязательно у меня было какое-то посещение офиса регулярное и так далее. Если мне это было удобно, я могла работать из дома, либо же из офиса. При большом желании, я могу работать и с пляжа где-то на море. То есть, если у меня есть такая возможность, мне, по сути, нужен был только хороший интернет. Татьяна Савчик:

Виктор, а вы как считаете? Все-таки люди остаются наедине с самими собой, у них нет такой возможности общаться друг с другом, как раньше.

Виктор Мазуркевич, психолог:

У нас в Беларуси я не заметил, чтобы так жестко вообще были такие требования. У нас не закрывались стройки, не закрывались магазины, рестораны. Татьяна Савчик:

Почему? Банковские сотрудники, я знаю просто из своего окружения. Виктор Мазуркевич:

Мы провели единственный на всем земном шарике парад Священной Победы. Я смотрел, я гордился тем, что у нас есть. Потому что, такое впечатление, что кое-кто знал, что можно, чего нельзя делать. И говорили все в братской стране. Говорили все о шведской модели, не говорили ни слова ни о белорусской модели, ни о Параде, который провели. Мы провели чемпионат страны по футболу. Покупали страны права на трансляцию, потому что везде его не проводилось.

Татьяна Савчик:

Более того, на первых порах нас осуждал чуть ли не весь мир, да? И критиковали «Как так? Мы все ушли, а вы нет». Это сейчас мы уже понимаем эффективность этого. Виктор Мазуркевич:

Сейчас понимаем, да. И у нас то же самое: и проводятся соревнования, и концерты проводятся, и работают рестораны, магазины. Все работает нормально. Показывает опыт, что обстановка, в которой оказываются люди во время локдауна, жесткая обстановка, сказывается страшнее на людях, чем более спокойная обстановка. Когда они могут себе позволить, соблюдая здравые меры предосторожности, вести спокойную, свободную жизнь, нормальную, которую они вели до этого. Татьяна Савчик:

Сколько было, я вспоминаю, шуток по поводу того, что мужья, жены оказались на территории, и увеличилось число разводов. Потому что люди уже просто друг с другом столько времени проводили. Виктор Мазуркевич:

Да, это страшнее, чем ремонт проводить вместе, парой, которые любят друг друга. Нет, вы подумайте вот о чем: объявили сейчас в России каникулы с 1 по 7 ноября. Что делают люди? Они же не сидят дома, они раскупили все туристические путевки. Они разъезжаются, они проводят в компаниях. Татьяна Савчик:

Их можно понять, хочется к солнцу.

Виктор Мазуркевич:

Ну а как это проявится на дальнейшем? Вот они считают? У них в стране антирекорды устанавливаются. Каждый день антирекорды по количеству заболевших и умерших от COVID. У нас более-менее нормализуется все. Наталья Надольская:

Смотрите, вот удаленка – это понятно, работа. Но ведь у нас есть школьники, которые посещают занятия, да? У нас есть пенсионеры, которые продолжают работать. Как им быть? Может быть работодателям рекомендовать перевести людей пожилого возраста работать дома? То есть понятно, что это не обязательно, но, может быть, это тоже вариант? Виктор Мазуркевич:

Ну не переведешь на удаленку дворника или водителя. Ну не переведешь. Значит должны быть предусмотрены меры необходимые. Меры предосторожности, чтобы эти люди тоже более-менее были защищены. Вакцинировать.

Оксана Зубарь, медицинский сотрудник, фармацевт:

Вакцинироваться, и вопрос личной ответственности. Виктор Мазуркевич:

Но не должно быть такой ситуации, извините, утрирую немножко, как в магазине: «Извините, мы не обслуживаем людей без маски. Мы товар людям без маски не продаем». «А где ее взять?» – «А вот у нас, можете у нас купить». Так вы же не продаете товар людям без маски. Выдать. Татьяна Савчик:

А ваш род деятельности связан с чем? То есть вы могли себе позволить удаленку? Как у вас обстоят дела?

Виктория Зиновьева, скептически относится к ношению масок:

Поначалу, да. Я себе могла позволить удаленку. А потом я все равно перебралась в торговый центр. Скажем так, возможно, мне в какой-то мере не хватает все равно общения с людьми. То есть долго быть на удаленке – психологически это тоже сложно. Мне кажется, не каждый человек сможет выдержать. Во-первых, ближний круг общения со своими родственниками. Татьяна Савчик:

Я даже знаю среди опять знакомых, что люди избегают не только окружающих. Ну и, конечно, съездить в гости к тем же родителям, навестить бабушек, дедушек – прямо табу. Да, очень серьезно, ответственно к этому относятся, что все на расстоянии. Виктория Зиновьева:

Да. Я, например, к бабушке так и не езжу. Я переживаю за ее здоровье. И учитывая, что я нахожусь в регулярном общении с людьми, то знаю, возможно я буду переносчиком. И мне не хочется подвергать. Наталья Надольская:

Татьяна, мы опять же говорим о сознательности и о самодисциплине.

Оксана Зубарь:

Сейчас же вот у меня уже несколько сессий в университете удаленно было. Мне это понравилось. Наталья Надольская:

А кто инициировал эти удаленные сессии, от кого исходила инициатива? Оксана Зубарь:

Деканат университета. Татьяна Савчик:

Видите, мы на первых порах даже к этому не были готовы. Потому что, я знаю, студенты, которым запретили посещать заведения, были все официально на удаленке. Те же программы – мы не были готовы к этому. Оксана Зубарь:

Да, сначала было так, первые сессии были туговаты, потому что не было… Сейчас уже есть записанные аудиоуроки, которые можно прослушать.