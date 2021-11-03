Влияют ли ковидные ограничения на людей и как не впасть в депрессию? Спросили у психолога

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, в последнее время все чаще можно было услышать: «Расслабились». Да, вот мы за лето расслабились. Мы устали, мы за два года устали, мы за год устали. Психологически тяжело людям все-таки поддерживать себя в тонусе и соблюдать эти самые антиковидные меры?

Виктор Мазуркевич, психолог:

Если человек понимает, что эти меры необходимы, значит, никаких сложностей не должно быть. Нужно порефлексировать, если что-то тебе мешает. Нужно покопаться в своих мыслях, чувствах, ощущениях. Почему ты испытываешь негатив при этом? Что тебе не нравится? Что тебя напрягает в этой ситуации? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы знаете, тут как бывает – нравится, не нравится – а многие сравнивают маску как бы уже с намордником каким-то, в которых нас всех так всеобще, раз, и одели. Наталья Надольская:

А мне кажется, это вопрос еще привычки. Уже многие привыкли. Вот я, например, привыкла носить маску. Виктор Мазуркевич:

Да вы посмотрите на китайцев, которых показывают по телевизору. Где-то маленькая вспышка, они уже ходят в костюмах противохимической защиты, у них закрыто лицо полностью – маска, респиратор. Вы скажите спасибо, что нас не заставляют надевать противогазы. Татьяна Савчик:

Нет, это бесспорно.

Виктор Мазуркевич:

Это точно. Что касается маски? Ну вы подумайте о тех людях, которые рядом с вами. Вот результаты эксперимента японского. Там же оценивал вирусную нагрузку для человека, на котором надета эта маска. Там не показывали, что выдыхает этот человек вот в маске. Когда я выдыхаю воздух, я не чувствую струи воздуха перед собой. Представьте себя на месте кассира в торговом центре, мимо которого проходят 500 человек. И каждый их них, ладно, не чихает, не кашляет, но он дышит на кассовый аппарат. Вполне может быть так, что на поверхностях возле кассира накопятся столько вирусов, что вирусная нагрузка для нее в случае, если она вот что-то потрогает руками, лицо потом свое, нос и так далее, что она заболеет. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Вот, кстати, если говорить о психологическом состоянии, как-то ковидные ограничения ношения масок повлияли на людей? Скажите, как можно теперь себя привести в чувство, если кто-то действительно впал в депрессию? Татьяна Савчик:

Помочь самим себе, то есть помимо того, что прорефлексировать?

Виктор Мазуркевич:

Депрессия – это уже медицинский диагноз. Это не просто плохое настроение у человека. В депрессии он лежит дома, не может встать, не может выйти никуда. А если здесь, если просто плохое настроение, как я уже сказал, порефлексируйте, разберитесь в причинах этого плохого настроения. Татьяна Савчик:

Может быть, это отрицание этих людей еще происходит по вполне объяснимым психологическим причинам? Чем больше нас принуждают, чем больше требуют, тем больше мы отпираемся и хотим как-то этому противостоять?