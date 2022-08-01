Ждут караваны грузовиков. Как в Орше готовятся к приёмке нового урожая зерновых?

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к новой значимой цифре по намолоту зерна. В ближайшие дни будет преодолен двухмиллионный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы ускорили хозяйства Витебской области, но о массовой жатве здесь пока речи не идет. На данный момент обработано всего 5 % от всей площади. Вместе с тем специалисты отмечают хорошую урожайность хлебных нив. В регионе есть поля, где с гектара собирают по 60 и выше центнеров. В режиме ожидания и комбинаты хлебопродуктов. Вот-вот караваны грузовиков начнут выстраиваться в очередь на выгрузку.

Сельхозпредприятие «Маяк Высокое» Оршанского района. Выход комбайнов на поля здесь только после утренней инспекции агрономической службы. Влажность и спелость – два критерия, которые дают отмашку опускать жатку. Это поля с озимой пшеницей отечественной селекции. Сорт «Августина» сразу же демонстрирует урожайность 50 центнеров с гектара. Специалисты говорят, что это на 15 % выше прошлогоднего. Хорошую оценку дают и опытные хлеборобы.

Анатолий Маршалов, механизатор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:

За прошлый год больше тысячи. А в 2020 году больше 2 тысяч намолотил. Буду стараться, чтобы еще тысячи под две. Урожай хороший в колхозе. Будем отдавать все силы, чтобы преодолевать наши линейки – выше и выше.

Николай Молахов пока один в поле воин. На днях подставить плечо в уборочной поспешит и сын. Сейчас он задействован на заготовке кормов. Дополнительные руки во время горячей поры никогда не помешают.

Николай Молахов, механизатор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:

Пшеница хорошая озимая. Туда-назад – где-то 80 соток – и бункер. Урожайность хорошая. В 2022 году, признаются специалисты, каждая минута на счету в прямом смысле слова. Если в прошлый сезон 1 августа была убрана половина площадей, то сегодня пересекли только стартовую линию. Параллельно в хозяйстве убирают рапс и идет второй укос заготовки трав. В хозяйстве Оршанского района планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай. Подробнее здесь.

Оршанский комбинат хлебопродуктов уже принимает первые тонны нового урожая. К сезону подготовились основательно: реконструировали точки выгрузки зерна, что позволит уменьшить очередь из автомобилей, увеличены объемы бункеров. Со 2 августа приемка хлеба начнется в круглосуточном режиме.

Анна Гомонова, ведущий инженер производственно-технологической лаборатории Оршанского комбината хлебопродуктов:

Массово пошло зерно у нас. В основном идет ячмень и пшеница. Влажность – критерий, натурный вес, клейковина пшеницы очень важны. Зерно идет красивое. Урожай будет хороший, хлеб будет.