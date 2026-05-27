«Не думайте, что вы супергерои». Откровенный разговор с осужденным за распространение наркотиков

Легкие деньги, виртуальные кураторы и сломанные судьбы. Наркобизнес все чаще делает ставку на подростков, обещая быстрый заработок, а по факту превращая детей в расходный материал криминальной системы. Многие уверены, что успеют выйти из игры вовремя. Но практика показывает: у наркокурьеров карьера короткая, а последствия – реальные сроки. Наша съемочная группа побывала в Бобруйской воспитательной колонии и записали откровенный разговор с молодым человеком, который в 14 лет впервые попробовал наркотики, а в 17 – оказался за решеткой по особо тяжкой статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История без прикрас, услышать которую, пожалуй, стоит каждому родителю. Репортаж Юлии Мычки.

В конце апреля Альберту исполнилось 19. И это дает ему право уже без участия родителей принимать решение: готов ли он открыто поделиться своей поучительной и горькой историей. Альберт готов. Это интервью мы записываем в Бобруйской исправительной колонии, где он отбывает срок – 6 лет лишения свободы за особо тяжкое преступление. Статья 328 – распространение наркотиков. Все началось 5 лет назад, когда обычный парень из Жодино, который мечтал о звездной карьере футболиста и буквально жил на поле, впервые попробовал наркотики.

Альберт Шашко, осужденный Бобруйской воспитательной колонии:

В 14 лет это началось. На вечеринке покурить где-то, выпить. Ну и все, просто закрутилось все. Зависимость посеяла ежедневную мысль: где взять деньги на очередную дозу. Сам Альберт из обычной семьи. Мама – продавец в магазине, отчим трудился на стройке. Запросы росли, и карманных денег не хватало. И это почти постоянная схема: как из покупателей подростки превращаются в продавцов. Жажда легких и быстрых денег привела Альберта в ловушку виртуального наркомаркета.

Альберт Шашко:

Я написал куратору магазина, что мне нужна работа. Мы пообщались с ним два или три дня. Обычно как это происходит? Либо документы, фото паспорта отправляют, либо залог. Ты платишь деньги, тебе дают закладку, ты раскладываешь – и начинается работа. В Беларуси у закладчиков век короткий: ловят их быстро, а судят строго. Карьера наркокурьера может длиться всего один день. Альберт отработал месяц. За это время пристроил больше 100 закладок. Работал на окраинах столицы. За это время успел купить себе кроссовки, новый телефон. Сотрудники милиции задержали его у подъезда.

Альберт Шашко:

На самом деле все очень быстро произошло, я даже и понять не успел особо. Ну все, я только помню, как мама стояла в пороге с братом на руках. Все, я в наручниках, меня выводят. Немногие молодые ребята понимают, зачем кураторам копия паспорта. Личные данные – это короткий поводок для наркокурьера, который осмелится выйти из игры. Тогда в дело вступают «спортики» – каратели провинившихся курьеров. Бьют. Угрожают. Шантажируют.

Альберт Шашко:

Если посоветовать что-то подросткам, то не думайте, что вы супергерои и все крутится вокруг вас. Если вы думаете, что вот я сейчас подзаработаю немного и выйду – не получится. Вас все равно найдут. Возможно, именно поэтому Альберт свой срок в колонии считает отчасти лучшим исходом дела. Альберт Шашко:

Потому что если бы все продолжилось так, как было, то не знаю, до чего бы это дошло, но, скорее всего, до чего-то страшного. Может, умер бы где-нибудь под подъездом.

В Беларуси с осужденными подростками работает команда специалистов: психологи и педагоги. Альберт получает профессию. Возможно, впервые в жизни – настоящую. Василий Стриженков, старший воспитатель – начальник отряда Бобруйской исправительной колонии:

Мы их подготавливаем со всей возможностью для того, чтобы, выйдя отсюда, они не только осознали всю вину и раскаялись в совершенном преступлении, понимали, какой вред они приносили обществу, но в том числе и могли точно так же в это общество войти более свободно, с более расширенными полномочиями и способностями.

Альберт Шашко:

Стараюсь как-то делать что-то полезное для будущего. Изучаю английский. Хочу выйти, помочь маме с братом, чтобы брат не попал в такие места. Надеюсь, никогда не попадет. Стараюсь сделать все, чтобы быстрее освободиться, быстрее попасть домой. – А что первым делом сделаешь, когда выйдешь за порог? Альберт Шашко:

Маму обниму.