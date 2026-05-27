Энергетики и спасатели Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Во всех регионах Беларуси ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на страну сегодня, 27 мая. Нарушение электроснабжения было зафиксировано более чем в 500 населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра до 20 м/с: по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Читайте здесь.

Наиболее непростая ситуация в Витебской и Минской областях. Энергетики трудятся в усиленном режиме. В центральном регионе зафиксировано нарушение электроснабжения более чем в 200 населенных пунктах. В Витебской области – в 74 поселках и деревнях. В «Витебскэнерго» введен особый режим работы.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 45 аварийных бригад, 162 работника и 45 единиц спецтехники. Подготовлены резервные источники питания. Ремонтные бригады принимают все меры, чтобы оперативно устранить неполадки.