Энергетики и спасатели Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Во всех регионах Беларуси ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на страну сегодня, 27 мая. Нарушение электроснабжения было зафиксировано более чем в 500 населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Наиболее непростая ситуация в Витебской и Минской областях. Энергетики трудятся в усиленном режиме. В центральном регионе зафиксировано нарушение электроснабжения более чем в 200 населенных пунктах. В Витебской области – в 74 поселках и деревнях. В «Витебскэнерго» введен особый режим работы.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 45 аварийных бригад, 162 работника и 45 единиц спецтехники. Подготовлены резервные источники питания. Ремонтные бригады принимают все меры, чтобы оперативно устранить неполадки.
Дмитрий Кудрявец, начальник диспетчерской службы аппарата управления ГПО «Белэнерго»:
Задействованы 82 аварийно-восстановительные бригады и 85 единиц техники. В ГПО «Белэнерго» создан оперативный штаб, в постоянном режиме ведется мониторинг сложившийся ситуации. Энергетики работают в усиленном режиме и принимают все меры для оперативного восстановления электроснабжения отключенных населенных пунктов.
Причина большинства отключений – падение деревьев на линии электропередачи. Мобилизованы бригады спасателей. В Минской области сотрудники МЧС 13 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев. Так, в Жодино в результате падения дерева поврежден легковой автомобиль. В Могилевской области сотрудники МЧС совершили 17 выездов. В областном центре снимали металлические конструкции с козырька здания. Не обошлось без последствий и в Гродненской области. Там трижды нужна была помощь спасателей в распиловке поваленных деревьев. По оперативной информации, пострадавших нет.