Цемент на 2,7 млн долларов купила польская компания через БУТБ

Это 45 тысяч тонн товара. При этом, если взять цифру общего экспорта за год – это более 15 миллионов долларов. Цифра за год выросла на 64 %. Основной рынок сбыта белорусского цемента – Россия. Также мы поставляли и в страны Евросоюза. И особенно активно на биржевой площадке работали покупатели из Польши.

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