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Цемент на 2,7 млн долларов купила польская компания через БУТБ

28 декабря 2021 17:47
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Новости Беларуси. Цемент на 2,7 миллиона долларов купила польская компания через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цемент на 2,7 млн долларов купила польская компания через БУТБ-1

Это 45 тысяч тонн товара. При этом, если взять цифру общего экспорта за год – это более 15 миллионов долларов. Цифра за год выросла на 64 %. Основной рынок сбыта белорусского цемента – Россия. Также мы поставляли и в страны Евросоюза. И особенно активно на биржевой площадке работали покупатели из Польши.  

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# Торговля # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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