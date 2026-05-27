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70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города?

27 мая 2026 17:22
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Сегодня главный символ нового этапа строительства метро – именно тоннелепроходческий комплекс «Мария». Вместе со своей «старшей сестрой» – комплексом «Алеся» – она будет прокладывать путь для будущей зеленой ветки Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как «китайский дракон» добирался до Минска и на какие еще рекорды способна подземная магистраль, расскажет Валерия Карачун.

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города? -2

Строительство зеленой ветки минского метро ускорится. К работе приступает «Мария» – новый тоннелепроходческий комплекс, прибывший из Китая. Доставка огромной машины в Минск превратилась в настоящий логистический квест.

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города? -4

Валерия Карачун, корреспондент:
Это «Мария». Ее длина целых 90 метров, а весит эта «малышка» без малого 500 тонн. Чтобы привезти ее в Минск из Китая, понадобилась целая автомобильная колонна 16 фур. Поезд такую даму просто не потянул. 

Вместе с белорусскими специалистами за пультом управления те, кто создавал этот щит. На первом этапе контролировать работу комплекса и сопровождать проходку будут инженеры из Китая.

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города? -6

Ян Сяонин, инженер (Китай):
Первые 800 метров проходки «Марии» мы будем лично контролировать все процессы и сопровождать работу. Для этого из Китая приехала большая команда. Есть инженеры-электроники, монтажники и ряд других специалистов. Будем делиться опытом.

Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро. Читайте здесь. 

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города? -8

Для «Марии» уже подготовили монтажный портал. Комплексу предстоит пройти более 3 километров и проложить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до действующей «Юбилейной площади». Щит будет работать в паре с «Алесей», тоннелепроходческим комплексом, который используется в столичном метрополитене с 2016 года. По габаритам новая машина уступает, однако ее режущие механизмы быстрее и эффективнее справляются с твердыми породами.

Ожидается, что после завершения устройства зеленой ветки обе машины отправятся на прокладку будущей кольцевой линии. Для ее строительства даже двух комплексов может оказаться недостаточно. Поэтому власти Минска уже рассматривают варианты покупки новой установки.

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города? -10

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Не исключено, что это будет не последний тоннелепроходческий комплекс. Вполне возможно, будут закуплены еще, когда мы уже выйдем на четвертую линию. Сегодня есть возможность, допустим, и 10-метровые тоннели делать. Он позволяет делать два тоннеля сразу за одну проходку. Мы понимаем, что самое главное – это вопросы экономики города. Экономить, чтобы оптимизировать и стоимость строительства метро. Проектировщики смотрят различные варианты. Смотрим, как будет дешевле, оптимальнее для города. 

Далее смотрите в видео.

# Минское метро

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