Новый этап строительства минского метро! Комплекс «Мария» приступил к работе

Сквозной проезд по улице Мельникайте в столице закрывают на два года, а под площадью Бангалор началось тектоническое движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск принял на вооружение новейшие китайские подземные технологии: под землю столицы запустили проходческий комплекс «Мария». Старт работы этого 500-тонного механического гиганта – стратегический ответ на растущий пассажиропоток города, который уже превысил отметку в четверть миллиарда человек в год.

Для столицы это больше, чем технический этап. Метро в Минске давно стало частью ежедневной жизни города. Только за 2025 год подземка перевезла свыше 267 миллионов пассажиров. В среднем это более 730 тысяч человек в день. И сегодня именно метро обеспечивает самый большой пассажиропоток среди всех видов городского транспорта столицы – почти 37 % перевозок. Минский метрополитен – это почти 45 километров путей, 36 станций и 3 действующие линии. В часы пик поезда идут с минимальным интервалом – всего 2 минуты. Сотни вагонов, десятки составов, лифтов, траволаторов и эскалаторов... Кстати, одна из особенностей – в Минске пассажиры тратят рекордно мало времени на спуск по эскалатору к поездам по сравнению с другими странами.

Развитие метро для столицы остается одним из ключевых инфраструктурных приоритетов. Сейчас основной фронт работ – на северном участке третьей линии. Здесь строят станции «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». В перспективе и четвертая кольцевая линия. А значит, карта метро в ближайшие годы станет еще шире. Причем ставка здесь не только на масштаб, но и на собственные возможности. Минская школа метростроения считается одной из самых экономически эффективных в мире благодаря высокой доле отечественных материалов. 90 % в наших тоннелях – с пометкой «Сделано в Беларуси». Для сравнения – километр минского метро обходится примерно в 70 миллионов долларов. А, к примеру, в Нью-Йорке или Лондоне на это тратят сотни миллионов!

Минск строит свое метро практически «из своего кармана» и из своего бетона. И, как видим, делает это очень эффективно.