Задержать нарушителей и освободить заложников. В Могилеве прошли командно-штабные учения МВД

Задержать нарушителей во дворе жилого квартала, пресечь попытку блокировки проезжей части, остановить автобус с экстремистски настроенной группой. Именно такие задачи сегодня отрабатывали сотрудники МВД на командно-штабных учениях в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – проверить готовность подразделений органов внутренних дел и внутренних войск действовать быстро, слаженно и эффективно в особых условиях – во взаимодействии со всеми профильными службами.

В центре внимания – безопасность в случае изменений оперативной обстановки, а также решение вводных задач в режиме онлайн. В учениях приняли участие руководители МВД, милицейских подразделений из других регионов страны, а также силовых структур и госорганов Могилевской области.

Глава ведомства Иван Кубраков определил ключевые задачи, сделав упор на личную безопасность сотрудников и военнослужащих, а также на жесткую исполнительскую дисциплину и максимальную слаженность всех подразделений.