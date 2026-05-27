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Задержать нарушителей и освободить заложников. В Могилеве прошли командно-штабные учения МВД

27 мая 2026 17:25
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Задержать нарушителей во дворе жилого квартала, пресечь попытку блокировки проезжей части, остановить автобус с экстремистски настроенной группой. Именно такие задачи сегодня отрабатывали сотрудники МВД на командно-штабных учениях в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – проверить готовность подразделений органов внутренних дел и внутренних войск действовать быстро, слаженно и эффективно в особых условиях – во взаимодействии со всеми профильными службами.

Более тысячи бойцов пополнили внутренние войска МВД Беларуси.

Задержать нарушителей и освободить заложников. В Могилеве прошли командно-штабные учения МВД-2

В центре внимания – безопасность в случае изменений оперативной обстановки, а также решение вводных задач в режиме онлайн. В учениях приняли участие руководители МВД, милицейских подразделений из других регионов страны, а также силовых структур и госорганов Могилевской области.

Глава ведомства Иван Кубраков определил ключевые задачи, сделав упор на личную безопасность сотрудников и военнослужащих, а также на жесткую исполнительскую дисциплину и максимальную слаженность всех подразделений.

Задержать нарушителей и освободить заложников. В Могилеве прошли командно-штабные учения МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Все планы, которые нами подготовлены, это всего лишь набор комплекса мер, который можно использовать в той или иной ситуации, но обстановка постоянно меняется. Скажу честно, четвертые учения, люди действуют совершенно по-другому. Всем хочу сказать спасибо, продолжаем эту работу.

Задержать нарушителей и освободить заложников. В Могилеве прошли командно-штабные учения МВД-6

Учения завершились специальной операцией по пресечению нарушений общественного порядка и освобождению заложников. Подобные тренировки уже прошли в Минске, а также в Брестской и Витебской областях. Ключевой акцент – на четком взаимодействии подразделений МВД с местной властью и всеми службами, которые отвечают за безопасность.

# МВД Беларуси # Иван Кубраков

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